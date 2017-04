‘Star Wars: episodio IX’ llegará a los cines en mayo del 2019

El estudio Disney confirmó este martes a través de un comunicado que el capítulo IX de la saga ‘Star Wars’ llegará a las salas de cine el 24 de mayo de 2019 y que la quinta entrega de ‘Indiana Jones’ se retrasa hasta el 10 de julio de 2020.

La novena entrega de la franquicia galáctica, que pondrá fin a la tercera trilogía de la saga, será dirigida por Colin Trevorrow (‘Jurassic World’) y en ella no aparecerá finalmente la actriz Carrie Fisher, fallecida en diciembre del año pasado, según confirmó recientemente la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.



"Tristemente, Carrie no estará en el episodio IX (sin título aún). Veremos un montón de Carrie en el episodio VIII (‘Star Wars: The Last Jedi’) y eso es estupendo", dijo Kennedy en declaraciones a la cadena ABC en el marco de la convención Star Wars Celebration de Orlando.

Estas declaraciones descartaron que Fisher apareciera en pantalla en el episodio IX, ya fuera con material previamente rodado o a través de una recreación digital.

Asimismo, con la nueva fecha asignada a ‘Indiana Jones 5’, esa cinta, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford, llegará a las salas casi un año después de lo previsto, ya que anteriormente se anunció que se estrenaría el 19 de julio de 2019.



En su lugar verá la luz la nueva versión que prepara el estudio de su clásico ‘The Lion King’, esta vez con personajes de carne y hueso. Además, Disney confirmó también que la secuela de ‘Frozen’ debutará en los cines en noviembre de 2019.



EFE