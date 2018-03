Soñar de 10 / El otro lado

La novela costeña de las noches de Caracol pasó del vallenato al fútbol pero parece que no ha cambiado: se mantiene el acento, el desparpajo, la alegría y los modos de soñar del Caribe. Las 9 p. m. son del Caribe y mandan en el ‘rating’.



Llegó ‘La mamá del 10’. Y gustó. Y golea. Y es ficción, melodrama, comedia… más que fútbol. Aquí importa la épica de cómo un chico con talento en los pies y velocidad en la cabeza sale adelante, golea al destino y hace feliz a su mamá. Una historia que hace realidad “el sueño del pibe”, dicen en Argentina.

‘La mamá del 10’ es otra historia caribeña en la franja de las 9. A esa hora se habla costeño, se canta vallenato, se celebra a los ídolos populares. La variación es que ahora no es la música sino el fútbol, de resto todo es más de lo mismo.



Sobresale la actuación de Karen Hinestroza: bella, contundente, fuerte, amorosa y luchadora. Actúa sin sobresaltos y exageraciones, sutil y maravillosa.



La realización y producción es decente. Nada memorable pero se deja ver con tranquilidad. La historia es simple, fácil de seguir y disfrutar. El goce es conocido. La lucha de la madre es el centro. Y el saber que va a triunfar su hijo es la recompensa.



La polémica es por cuál de los 10 hablan. Unos dicen que es James pero negrito, ya que su mamá es su ídolo. Otros, que el Pibe Valderrama por caribeño, 10 y goces.



En el fondo no es ninguno y es la apología de todos: niños con talento que por amor a su madre y gracias a sus cualidades para patear el balón salen adelante, se convierten en héroes y hacen felices a sus comunidades populares. La épica de los pobres: triunfar con el cuerpo y un balón.



El fútbol está lleno de ídolos que sueñan con hacer feliz a su mamá. Hasta Cristiano Ronaldo comparte su ego con su madre. La otra historia es la real, esa de cómo los grandes genios como Messi y Neymar son “administrados” por sus padres, que como buenos hombres, los explotan, y todo por el billete.



Año de mundial de fútbol es cuando dios descansa y se va de fiesta mientras los humanos celebramos la fiesta del gol. Más allá de pueblos, razas, clases, edades: todos somos fútbol.



El escritor Martín Caparrós, fanático del fútbol, escribe: “Hay quienes se preguntan por qué no se escriben más relatos sobre fútbol; yo suelo pensar que es porque el fútbol es en sí un relato, y uno de los mejores: que por eso está en el lugar que está, que por eso es el campeón mundial de lo superfluo”.



Es difícil, también, saber por qué no se hacen más ficciones sobre el fútbol… y tal vez sea porque el fútbol es la mejor ficción que tenemos. Esa de la épica del pobre y la ética del mercado.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com