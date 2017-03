‘Somos región’, un recorrido por lo mejor de ocho departamentos

20 de marzo 2017 , 01:53 a.m.

20 de marzo 2017 , 01:53 a.m.

Cuando a César Bernal –más conocido como César el de Tabio– le propusieron ser el presentador de ‘Somos región’, vinieron a su mente los recorridos que hacía de niño con su familia por Boyacá.



Este departamento es el primero que muestra este nuevo programa de Canal Trece, que comienza este lunes a las 11:30 a. m.



“La ruta arrancaba con misa en Chiquinquirá, luego íbamos a almorzar a Ráquira, donde dábamos una vuelta, y de ahí pasábamos por varios de los pueblos hasta volver a Bogotá”, cuenta Bernal.

En el programa, Bernal muestra lugares que son conocidos, pero también historias que no están en la mente de muchas personas, como que uno de los hijos de Chiquinquirá es el poeta Julio Flores.



Agrega que además de las bellas artesanías de Boyacá, en poblaciones como Sutamarchán, conocida por su longaniza, su economía depende del tomate que se siembra.



“El recorrido por Boyacá se hizo yendo a los lugares que frecuentaba con mi familia, y el único que no encontré fue una tienda de helados en Villa de Leyva, que se acabó porque la señora que hacía este postre se murió”.



Después de Boyacá, los televidentes del Trece verán los lugares más bonitos del Caquetá, “un sitio donde encontré historias maravillosas de gente que le está apostando a la paz y lugares increíbles”.



‘Somos región’ seguirá mostrando los departamentos socios del canal, que son, además: Putumayo, Guaviare, Tolima, Huila, Meta, Casanare y Cundinamarca.



Bernal viene de la radio y es oriundo de Tabio, desde donde viaja todos los días “hasta el fin del mundo donde tenga trabajo, porque no dejo mi tierra ni mi vocación campesina”.

¿Dónde y cuándo’

‘Somos región’, desde este lunes y de lunes a jueves, 11:30 a. m. con repetición a las 7:30 p. m.; domingo, a las 11:30 a. m.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO