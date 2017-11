Bandas que atienden bien sus ‘tiendas’

Dos canciones de Consulado Popular (grupo que hace rock con sonidos colombianos e instrumentos como el acordeón, la guitarra, la guacharaca y el bajo) estaban en el listado principal de una reconocida emisora juvenil.



“Hasta que empezaron a pedirnos que nos presentáramos en eventos suyos, pero gratis. Lo hicimos algunas veces, pero luego les dijimos que no podían explotarnos más, ni a nosotros ni a otros artistas nacionales”, dice Camilo Rivera, arquitecto y socio del grupo.

“Conclusión: nos sacaron de la programación y nuestros seguidores no nos oyeron más. Entonces nos sentamos y empezamos a pensar qué nos inventábamos para volvernos totalmente independientes. No es bueno estar en las manos de otros, porque el día que te suenan en una emisora todo el mundo te ama y el día que te dejan de sonar hasta ahí llegó tu grupo. Hay que depender es de la buena labor, de presentarte en muchos municipios, que los chinos sean los que decidan oírte”, agrega.



Entonces nació su iniciativa ‘El circo del cónsul’ y la gira ‘PaZeando por Colombia’, y se han ido convirtiendo en gestores, promotores de otras bandas y ratificando que de la música sí se puede vivir.



Esta historia la contarán mañana en Somos música, el nuevo programa de Canal Trece, que se emitirá los domingos a las 7 y 10 p. m. y en el cual estarán además las bandas La Santa Cecilia (mexicoamericana), el 26 de noviembre; Superlitio, el 3 de diciembre; Systema Solar, el 10, y Ultrágeno, el 17.



“A este proyecto le estamos metiendo organización. Eso incluye manejar muy bien la plata y las fechas. Ser muy serios es lo que nos va a permitir no solo hacer más conciertos, sino ser verdaderos gestores y abrir mercado en muchos lugares del país”, dice Rivera.



“En lo que va del 2017 se han realizado 12 fechas de ‘El circo del cónsul’, con 70 bandas emergentes y 15.000 espectadores”, sigue.



En lo que resta del año, “estaremos en Ibagué, Tenjo, Fusagasugá y La Calera. Para el 2018 ya tenemos confirmadas 24 fechas”, dice.



Hoy, el grupo es autosuficiente: tiene su emisora, su web show y su festival. Ellos mismos hacen la promoción, van a los municipios y presentan su espectáculo.

Cuentan que desde que están en la música, unos 10 años, los han robado unas 20 veces y estafado unas 15. Plata de sobra no tienen, pues están pagando el camión, la tarima y los instrumentos.



“En lo que sí nos damos gusto es en viajar por Colombia y armar parches con los artistas locales y el público”, afirma Rivera, quien agrega que el grupo tiene hasta contadores que les mantienen las cuentas al día.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

EL TIEMPO

@CulturaET