Annabelle, La muñeca que nadie quiere

Cuando se supo que el director David F. Sandberg tomaría el reto de dirigir la segunda parte de la película Annabelle, algunos fanáticos del horror respiraron tranquilos: se trataba del director del famoso corto Cuando las luces se apagan (2013), que luego convirtió en un largometraje que tuvo un buen recibimiento tanto del público como de la crítica especializada.Porque, la verdad, había una sensación de insatisfacción desde que se estrenó la primera entrega de Annabelle (2014), una muñeca que se convertía en la fuente de un mal diabólico que atormentaba a una familia.

Esa conexión con el público no fue tan fuerte como cuando este juguete debutó en la cinta El conjuro: aventura de espiritismo, fantasmas y tensión con un aire nostálgico que se convirtió en un éxito mundial.



Sandberg, quien ya había ganado una reputación al lograr ambientes sombríos y ritmos escalofriantes con sus primeras incursiones cinematográfica, consiguió de nuevo poner su marca en la nueva película Annabelle 2: La creación, filme que se estrena hoy en las salas de cine del país y que apuesta a contar algo que no se tenía muy claro: ¿por qué este juguete se convirtió en algo malvado?



La respuesta se configura a partir del drama de una familia que, al perder a su hija en un accidente, convierte su casa en el hogar de un grupo de niñas huérfanas.

Un juguetero consumido por el dolor (caracterizado por Anthony LaPlagia) y una madre que se esconde en una habitación (Miranda Otto) tienen que lidiar con la extraña presencia de una muñeca que se convertirá en la pesadilla de las nuevas residentes del hogar.



Aunque la trama parece no ofrecer mayores sorpresas, el director logra llevar al espectador a través de una avalancha de sobresaltos.



También ayuda la impactante actuación de las niñas protagonistas, Talitha Bateman y Lulu Wilson, que le dan una extraña mezcla de ternura y dolor a la historia.

“Estoy fascinada con el recorrido que ha hecho Sandberg y siento que con esta película su carrera acaba de despegar. Es tranquilo y un gran fanático del cine”, dijo la actriz Miranda Otto (recordada por El señor de los anillos) en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



“Annabelle es realmente siniestra y, aunque había visto la primera película, cuando ves a la muñeca sentada en una silla, mirándote hacer una escena, bueno, es espeluznante (...). Tuve que ver para otro lado y concentrarme cuando estábamos rodando”, agregó Otto.



Pero mientras ella trataba de escapar al poder de ese personaje poseído, los fanáticos respondieron a la película de manera masiva: la nueva cinta fue la más taquillera de la cartelera durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos, alcanzando 35 millones de dólares.

Un éxito que asusta

Con la buena respuesta en taquilla de ‘Annabelle 2: la creación’, no solo se reafirma eso de que el terror gusta, sino que se fortalece una nueva saga del género que comenzó en el 2013 con ‘El conjuro’, cinta que recaudó en el mundo 180 millones de dólares, mientras que la segunda parte alcanzó 217 millones de dólares.



La primera producción de ‘Annabelle’ logró una taquilla en EE. UU. de 84 millones, pero en otros mercados sumó un poco más de 172 millones.



Ahora, están trabajando en una tercera parte de ‘El conjuro’ y una cinta que se deriva de uno de sus personajes: la monja.



