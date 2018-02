'Sin tetas' 14 - 'Paraíso' 3 / El otro lado

La goleada de la temporada es la de ‘Sin tetas sí hay paraíso 2’ a ‘Paraíso Travel’, dos obras del realismo narco colombiano.

Esta goleada se puede explicar de la siguiente manera: cinco puntos los aporta el Canal RCN, que ya perdió a más de la mitad de televidentes colombianos que no entran a este canal por tres motivos: jugaron tanto con los horarios de sus telenovelas que los fieles de lo popular se aburrieron y se marcharon; apostaron la marca a figuras como Jota Mario, Laura Acuña, Vicky Dávila, Claudia Gurisatti y Pirry, que cuando estas estrellas cayeron en desgracia, el canal también; militan tanto en contra de la paz, la defensa del negocio de las gaseosas, el azúcar y las posverdades uribistas que los colombianos no entran ni por equivocación. Así, todo producto RCN ya le regala cinco puntos a Caracol.



Cuatro puntos los aporta el modo de hacer televisión. Caracol sabe preparar lo mismo, una y otra vez; pone narco y popular de lujo, juega a la teta y la comedia, repite lo que ya conoce y disfruta el televidente y ya está.



RCN busca imitar a Caracol y se nota, busca hacer algo narquito y no lo logra. Fabiola, la chica de la agencia ‘Paraíso Travel’, está sobreactuada y destemplada; Katherine Vélez está excedida, casi todas las actuaciones se convierten en caricatura. Se requería un poco más de sutileza y aprovechar la belleza y potencia de la actriz principal, Laura Londoño.



Cuatro puntos se pierden por la historia. Mientras la de las tetas habla de una forma de éxito a la colombiana, la del paraíso cuenta un fracaso, y a los colombianos solo nos gusta coronar.



Para ver a Catalina, la que murió y resucitó, no hay que saber nada, solo dedicarse a ver ese desparpajo de La Diabla, esos amores perdidos, esas venganzas y mucho de ese modo chirrete de nuestra cultura narco.



“Una cruenta batalla entre las Catalinas y las Diablas, una guerra de estas cuatro mujeres que dejará un rastro de sangre, dolor, muerte y lágrimas en ambas partes”, dice la promoción.



'Paraíso Travel', en cambio, es la historia de una madre insoportable por enferma. La promoción afirma: “Reina, la protagonista, tendrá que pasar por situaciones muy difíciles durante la búsqueda de su madre y su travesía hacia EE. UU. de manera ilegal tras ser negada la visa. Todos en esta historia navegarán hacia el perdón, la venganza y el encuentro de sus ilusiones para vivir el sueño americano, el cual en muchas ocasiones será más parecido a una pesadilla”.



El empate está en las actrices, ya que en ambas hay calidad y potencia infinita. Por las tetas están la impecable Majida Issa, la guerrera Carmen Villalobos, la todo talento Carolina Gaitán y la eterna Catherine Siachoque. Por el ‘Paraíso’, la contundencia de Laura Londoño y la sapiencia de Sandra Reyes.“Mejor teta conocida que paraíso que conocer”, dice el televidente.

OMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com