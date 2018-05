Conozca las series que Netflix estrena en junio

Cortesía: Netflix

Otra serie esperada por sus seguidores es ‘GLOW’, que regresa con la segunda temporada el 29 de junio. Esta historia, de los mismos creadores de ‘Orange is the new black’, se situa en los años 80 con la comedia y el drama que envuelve a unas mujeres de Los Ángeles que deciden convertirse en luchadoras. Con el azar Ruth, una vieja actriz retirada, obtiene un papel gracias a este particular grupo de chicas que la mantendrá vigente.