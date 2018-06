Conozca los mejores estrenos de Netflix en julio

Netflix

Netflix presentó un adelanto que lo que podremos disfrutar en el mes de julio. En esta ocasión les vamos a mostrar cinco series y películas que estarán disponibles en esa plataforma.



1. 'Orange Is the New Black': Temporada 6. Esta temporada llega más emocionante que las veces anteriores. Luego de tomar el control de la prisión y de un motín, las chicas están rodeadas de enemigos peligrosos y enfrentan cargos muy graves. Además, el programa se despide de Litchfield. Estará disponible desde el 27 de julio.