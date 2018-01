La comedia, el otro tono afroamericano en la TV

Las series afroamericanas han buscado nuevos rumbos en este panorama televisivo. Ya no son los productos pensados para un segmento específico, pero no dejan de afianzar su identidad y sus preocupaciones.



En un momento en el que se siguen revelando propuestas artísticas para explorar los mayores conflictos de este grupo étnico en EE. UU., la pequeña pantalla también ha servido como amplificador de un mensaje liberador, divertido y con mucha conciencia social.



Así lo manifiesta la comedia ‘Black-Ish’ (por canal Sony), en la que una familia afroamericana lidia con situaciones jocosas en un barrio de clase media alta predominantemente blanco.

Todo un contraste cultural que se maneja con un humor inofensivo, aunque su modelo no sigue al pie de la letra la fórmula de retrato familiar con moraleja que sí sostenían productos como ‘El príncipe del rap’, serie que se vio a finales de los 80 y principios de los 90.



En ‘Black-Ish’, las diferencias culturales se manejan de una manera más suave. La convivencia de pareja y el arduo trabajo de criar a los hijos tienen una importancia muy clara en el universo de una familia afroamericana tratando de sobresalir en el mundo de los blancos.



Pero la clave que marca la diferencia es que ese objetivo no es solo una meta de una raza, sino un concepto que tiene una aplicación universal: todos queremos crecer y mejorar en nuestro entorno.



Otra producción, más cercana a la radiografía emocional con un toque de humor urbano, es ‘Insecure’ (HBO), en la que una mujer, Issa Dee (interpretada por Issa Rae), tiene que lidiar con problemas en su afán por alcanzar el equilibrio en diferentes ámbitos.



La serie, que ya tiene asegurada una tercera temporada, centra su campo de acción en su personaje principal y su círculo de amigos.



También plantea la confusión laboral, pero desde una perspectiva más ambiciosa con una protagonista que se mueve en el ámbito del trabajo social, pero sabe que falla, y aun así no deja de levantarse cada caída, sobre todo en el amor y la dinámica que conlleva la amistad.



‘Insecure’ habla de cosas cercanas y ofrece una mirada fresca de una sociedad afroamericana en la que también se siente una batalla contra el prejuicio por los otros. En realidad, se trata del viaje de una mujer como cualquier otra que quiere ser indestructible, pero termina aprendiendo de su vulnerabilidad.

Tomando riesgos

La que rompe un poco el molde es ‘Atlanta’, otra serie que se vio por el canal Fox Premium en Colombia y que cuenta las aventuras de Earn (Donald Glover), en su afán (¡coincidencia!) por encontrar un sentido a su vida.



Pese a las referencias al universo del rap y la violencia que se gesta en su entorno, esta producción consigue con facilidad hacer un retrato más melancólico y con una dosis de humor que hay que descubrir en cada diálogo y en cada detalle.



No cae en la estridencia o el chiste fácil. Es la vida de un hombre sin suerte que logra en sus reflexiones y vivencias mostrar de otra manera la amistad, el amor y las carencias. Todo con un tono que se acercaba a la improvisación o la experimentación. Precisamente, tomar ese riesgo le permitió una segunda temporada y el apoyo de la crítica.



Lo mismo pasó con ‘Nola Darling’, la serie que tendrá un segundo aire y que dirigió Spike Lee para Netflix.



Esta producción se lanza a explorar en un tono inicial de comedia romántica las experiencias de una mujer y las parejas con las que desarrolla una relación sentimental o sexual.



Inspirada en el primer largometraje de Lee (‘She’s Gotta Have It’), recalca el poder femenino afroamericano, mientras da espacio a discusiones de la vida diaria, el abuso sexual y hasta el arte. Es una serie acerca de una mujer que busca puntos de identificación y de libertad muy personales dentro de su entorno.



Todo este panorama puede ser una coincidencia, si no una tendencia que parece fluir sin problemas en esta nueva etapa de la comedia afroamericana en TV.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1