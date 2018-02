La latina que le encontró el chiste a Rob Schneider

Hacer una serie de ficción de una pareja de la vida real que lidia con los problemas cotidianos de una familia, mientras trata de mantener un equilibrio en ese universo de fama que rodea a Hollywood, tiene sus riesgos.

Eso lo sabe muy bien la actriz mexicana Patricia Maya, cocreadora de la serie Real Rob, quien desarrolló esta producción junto a su esposo –el comediante estadounidense Rob Schneider (Gigoló por accidente, El juez Dredd)–, que precisamente trata de burlarse un poco de esa idea de glamour y poder que el público cree que rodea a las estrellas de cine.



Ambos asumieron el proceso creativo y financiero de la serie, vivieron las primeras reacciones negativas ante el mismo, pero se mantuvieron firmes a su idea.



“Arriesgamos mucho, eso es cierto. Cuando escribimos Real Rob, teníamos la sombra de un ‘NO’ gigantesco, pues mi esposo ya había protagonizado la serie Rob para la CBS. Ese programa hablaba acerca de un comediante y su esposa latina, pero no funcionó”, recuerda Maya en entrevista con EL TIEMPO.



Sin embargo, ella apostó por que esa idea se repitiera en Real Rob, siempre defendió el tono diferencial que había desarrollado.

Rob tenía la necesidad de crecer. Como nos acostumbramos a verlo en comedia, siempre estaba encasillado en ese género. Él llegó en un momento a cuestionarse si lo que quería era seguir haciendo reír

“La primera comedia no funcionó porque trataron de americanizarla tanto que le quitaron su esencia multicultural. Cuando la cancelaron (después de una sola temporada), imagínate lo que nos decían las cadenas de televisión cuando llegamos con Real Rob: ‘No nos interesa’, ‘eso ya lo vi’”, cuenta Maya.



“Fue muy duro, pero luego le dije a mi esposo: ¡hagámoslo nosotros! Alguien nos lo tendrá que comprar”, recuerda con tono entusiasta la actriz.



Esa fe ciega con el proyecto rindió sus frutos y Netflix terminó por adquirir el contenido (en este momento ya está disponible la segunda temporada).



“Fue como un nuevo aire y la afirmación de que lo hicimos bien”, explica la protagonista.



Real Rob se enfoca en la vida como padre, esposo y actor de Rob Schneider, quien se burla un poco de su vida como comediante, pero a la vez ofrece una caricatura de sí mismo, un poco más compleja con elementos que llevan a encontrarse con un personaje inseguro, un poco odioso.



Es una interpretación con la que el actor estadounidense quiere romper el molde de payaso o extraño que había moldeado a lo largo de su carrera.



“Siento que Rob tenía la necesidad de crecer. Como estábamos acostumbrados a verlo en comedia, siempre estaba encasillado en ese género. Él llegó en un momento a cuestionarse si lo que quería era seguir haciendo reír y se alejó de algunos proyectos. Pero cuando tuvo en sus manos la historia de Real Rob, sintió que sí quería afrontarlo (…) Vamos a mezclar drama, cosas de la vida real y del humor y a mostrar que es ese tipo que no le cae del todo bien a la gente en la pantalla (..) Eso lo retó como artista”, reflexiona la actriz mexicana.



“En la serie queda claro que las estrellas de Hollywood no son tan extrañas como la gente cree. El retrato es de una familia, creo que lo único loco que hicimos fue arriesgar nuestro capital en este proyecto”, añade Maya.



“Recuerda que ante todo somos padres de familia y buscamos el bienestar de nuestras hijas”, recalca Patricia Maya, quien reconoce que el aspecto multicultural de su relación con Rob Schneider es un elemento protagónico.



“Eso fue algo orgánico, que sale natural en la serie (…) También hay cosas como la seguridad: soy mexicana y soy muy desconfiada, y a Rob eso le extraña un poco. Por ejemplo, en esta temporada se habla del empoderamiento de la mujer y, más, del machismo. Pero lo más importante es que se revelan cosas como que la cultura latina es más divertida; sonríe a pesar de los problemas y es capaz de mirar la luz después del túnel”, reflexiona la actriz. Esta es una característica que le funcionó con la serie, de la cual ya está escribiendo la tercera temporada.



“Seguimos creando. Además, estoy a punto de terminar un guion para una película que quiero hacer en México”, finaliza Patricia Maya.

Dónde y cuándo

‘Real Rob’ está disponible en la plataforma de ‘streaming’ Netflix.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1