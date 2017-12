La nueva resurrección de Jean-Claude van Damme

Es imparable: Jean-Claude van Damme apareció bailando en la película Breakin’, como un extra más, antes de convertirse en el actor belga más famoso del cine de acción entre las décadas de los 80 y 90.

Es cierto que fue el héroe en películas de presupuesto ajustado, pero eso fue suficiente para convertirse, con el tiempo, en un referente del género del ‘plomo’ y las patadas voladoras.



Pero, aunque también experimentó una época de excesos y una caída fuerte que lo sacó del grupo de las estrellas con futuro en el cine de gran presupuesto –al que había sacudido con su película Timecop–, al final quedó relegado al cine independiente y de estreno limitado.



Encerrado en la acción pura y la famosa patada de media vuelta –que repitió hasta la saciedad–, ahora vive una especie de nuevo renacer, y de nuevo mucha gente habla de él.



Hoy, el actor de 57 años vuelve a estar en el voz a voz, gracias a la serie Jean-Claude van Johnson.



Una apuesta de la plataforma de Amazon en la que el juego de palabras sirve como excusa para que Van Damme se ría de si mismo con una trama en la que reflexiona acerca de la fama, el olvido y una extraña manera de exorcizar sus demonios: convirtiéndose en un agente secreto.



Sí, esta es la historia de un héroe del cine de acción que, en realidad, asume misiones al estilo de James Bond.



Pero lo más interesante es que la propuesta no se conforma con explorar las balas y los golpes, como la base de su historia.



El chiste está en que Van Johnson es una caricatura directa del mismo Van Damme y, por qué no, una ironía ligera acerca de la fama, la necesidad de atención y el impacto de estos elementos en la vida de una estrella del cine.



Va dirigida a quienes lo idolatran, pero que son capaces de ver ciertas debilidades y el implacable paso del tiempo. La caricatura no es ofensiva, pero recalca en esa frase que su protagonista tiene como mantra: “Me gusta reírme de mí mismo”.



Antes había explorado la idea de exponerse un poco más como ser humano y no como personaje de ficción. En el 2008 lo hizo con JCVD: un falso documental con tintes de acción en el que representó a un actor en declive que se ve envuelto en un robo.En ese momento se habló del primer renacimiento de Van Damme, pero la cosa no pasó de una entusiasta reacción de algunos críticos y seguidores incondicionales que alabaron el cambio de registro de la estrella.

Sin embargo, él siguió filmando producciones de presupuesto moderado y peleas en exceso.Dos años después exploró en los terrenos del reality la idea de dejar ver un poco de su vida, de su familia y hasta una que otra capa de ternura y egolatría en la pequeña pantalla con Jean Claude van Damme.

“Quería mostrar lo bueno y lo malo de mi día a día y lo importante que es la familia para mí”, dijo en una entrevista pasada con EL TIEMPO.



Eso lo preparó para romper el caparazón del hombre fuerte que vendió la industria del entretenimiento, y fue esencial para un nuevo golpe a ese estereotipo en la segunda parte de la película Los indestructibles, esa saga del actor Sylvester Stallone que reactivó el modelo de héroe de músculo y plomo de los 80, en la que Van Damme asumió el papel de antagonista.



Lo irónico es que antes de ganar de nuevo atención con Jean-Claude van Johnson, el actor comentó una vez que tenía tanto trabajo que no se veía en algún proyecto televisivo de ficción.



“No tengo planes de dejar las películas por la TV”, aseguró en ese momento. La vida da muchas vueltas...



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO @AndresHoy1