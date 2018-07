Más de 115.000 firmas piden que no se presente ‘Insaciable’

Patty, una adolescente con sobrepeso (representada por Debby Ryan), sufre matoneo en su colegio por sus kilos de más.

Y es la protagonista de ‘Insaciable’, la nueva serie de Netflix que aún no está al aire y ya genera controversia porque para muchas personas que se han expresado en las redes sociales, “avergüenza a quienes tienen kilos de más”.



Hasta el momento, más de 116.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para que el próximo 10 de agosto no se suba esta serie a la plataforma paga.



La historia de ‘Insaciable’ incluye contar, además del matoneo, cómo esta joven pierde peso, pues en el bullyng de uno de sus compañeros ella pierde el control y se van a los puños.



La adolescente recibe un gran golpe en su mandíbula, que la tiene sin comer sólidos durante todas sus vacaciones de verano, hecho que la hace bajar de peso y cambiar radicalmente su aspecto físico. A eso se suma que un experto en belleza le ayuda con su autoestima. Y cuando regresa al colegio, quiere venganza.



"Tenemos tiempo para evitar que esta serie sea lanzada y cause dudas devastadoras en la mente de jóvenes que pensarán que para ser felices y dignas necesitan perder peso", dice Florence Given, ilustradora feminista quien comenzó la solicitud.



Pero no paró ahí. Given agregó que "esta serie causará trastornos alimenticios y perpetuará la cosificación de la mujer".



Ante la cascada de críticas y en defensa de la serie, Alyssa Milano, que participa en la producción, tuiteó: "No estamos avergonzando a Patty. Abordamos (a través de la comedia) el daño que produce avergonzar a alguien por su peso...".



Y Lauren Gussis, autora de la idea para esta serie, aclaró que se basó en su experiencia para escribirla. "Fui víctima de bullying", le comentó a la revista Teen Vogue, "y usé la sátira para tratar temas dolorosos".



En algunas publicaciones se recogen los comentarios de Ryan, quien afirmó que "la intención es mostrar cuán difícil y atemorizante puede ser moverse por el mundo con el propio cuerpo, ya sea que lo elogien o critiquen, y lo que se siente rezar para ser ignorado porque es más fácil que ser visto".



Ómar Rincón, critico de televisión, argumenta -por su parte- que “el problema no es prohibir que se presente o censurar ‘Insaciable’. Aquí lo que hay que hacer es conversar. Se critica sin sentarse a hablar de un tema de salud pública, sin analizar el papel de la sociedad en un aspecto tan delicado como el sobrepeso”, dice.



Rincón agrega que hay que confrontar a la sociedad sobre un hecho y no lo que se ha vuelto la moda, exponerlo en las redes sin criterio, “se culpa a la televisión, y eso no es ganar. Lo mismo sucedió con la serie ‘13 razones por qué’, a la que acusan de promover el suicidio sin que nadie hable claro de las políticas para luchar contra este hecho”.



