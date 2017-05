El homenaje de Telecaribe a la Niña Emilia, una diosa del bullerengue

“Bullerengue, tamboreros y cantadoras al Caribe dan la gloria”, dice una frase musical de esta región de Colombia. Y qué más gloria que la Niña Emilia, la cantante de ‘Coroncoro’, ‘Piquito con arroz’, ‘Cundé cundé’, ‘La caja negra’ y ‘Se murió mi burra’, entre otros.



Ella, una de las reinas del bullerengue, se merecía una historia en televisión. La hizo Telecaribe y la protagonizó la actriz Aida Bossa.Sus 10 capítulos de media hora ya se emitieron por el canal público y logró que, entre otras cosas, buena parte de esa Costa que quiso a la Niña Emilia se paralizara.

El agrado por la serie, que se llama ‘Déjala morir’, llegó a las redes sociales: cada noche, durante las dos semanas que duró al aire, costeños de muchas latitudes la comentaban y esperaban el capítulo siguiente.



La serie está ahora disponible en la página de Telecaribe y vale decir que es una joya de la televisión, porque no solo muestra el legado de la Niña Emilia, sino que se adentra en su vida y su forma de ver el mundo.



Para representarla, Bossa, de origen cartagenero, cuenta que quiso ganarse el personaje desde que “Andrés Salgado, libretista (también costeño y guioniste de ‘De pies a cabeza’, ‘Cartas de amor’, ‘Perro amor’, ‘El Joe, la leyenda’) me contó que Telecaribe haría la historia”, dice.



Inicialmente, Nelly Herrera, hija de la Niña Emilia, iba a hacer el personaje, pero al final Bossa se quedó con él.



“Hice el ‘casting’ y aunque había un poco de temor por mi color de piel, porque la Niña Emilia era mucho más morena, Andrés lo llevó a una reunión y ahí se decidió. Inmediatamente, empecé a trabajar en el personaje”, cuenta la actriz, que además es cantante y lo muestra en la serie.



Nelly Herrera también hizo parte de la producción: “Sin ella no hubiera existido ‘Déjala morir’ ”, dijo Salgado.



Bossa agrega que Herrera le abrió las puertas de su casa y de su corazón para contarle muchas historias de su mamá, pues no había mucha información.

La serie recalca el gran valor de la Niña Emilia, quien, aunque solo grabó cuatro discos y se hizo famosa luego de los 60 años, dejó un legado de canciones de bullerengue, champeta y vallenato, “y cuyos conciertos eran un espectáculo que ella adornaba con sus dichos”, cuenta Bossa.



Pero, además, que para la Niña Emilia la familia era muy importante. Ella sola crió a sus seis hijos, pues su esposo murió joven. La producción también toca el tema de la brujería, pues la cantante siempre dijo que la había necesitado para poder sacar adelante a sus hijos en esa soledad y esa pobreza.



Y fue tanta la magia que tuvo esta producción, el sentido de mostrar lo más importante de una estrella “que no muere, porque los grandes nunca dejan de existir y sus canciones siempre estarán en las fiestas costeñas más importantes y en las de los pueblos”, que como dice Bossa, para hacer la escena de la muerte de la Niña Emilia ella le pidió permiso a su espíritu.



“Emilia: aquí estoy prestando mi cuerpo y mi alegría, y quiero contar lo que tú quieras contar. Estoy aquí pidiéndote permiso”, le dijo Bossa. Esto se puede ver en el detrás de cámaras de la producción.



Sin duda, ese espíritu bullenguero le permitió mostrarla de forma magistral.

¿Dónde y cuándo?

'Déjala morir' se puede ver por telecaribe.co y también por Facebook a través de la página del canal regional.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

Cultura y Entretenimiento