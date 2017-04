La crítica recibió con puños cerrados a ‘Iron Fist’

Con puño de hierro, el actor londinense Finn Jones (‘Game of Thrones’) trata de aguantar los fuertes golpes de la crítica, que se ha ido lanza en ristre contra ‘Iron Fist’, la nueva serie de Netflix.La apuesta de la plataforma de televisión por demanda fue aprovechar otro de los personajes de Marvel Comics para lograr una producción cercana y accesible, con un contexto profundo y místico, pero lo cierto es que no logró impactar.

¿Cuál fue el problema con la receta? Muchos esperaban la complejidad que habían visto en superhéroes como ‘Daredevil’, ‘Jessica Jones’ y ‘Luke Cage’, que encantaron a los críticos y a los fanáticos, adobada con acción, claro está. Sin embargo, aunque ‘Iron Fist’ puede ser intenso en su lucha, no refleja el peso espiritual y moral de los otros paladines de la justicia.



“Fue maravilloso entrar al universo de Marvel”, le dijo Jones a EL TIEMPO en Nueva York. ‘Iron Fist’ cuenta la historia del multimillonario Danny Rand, que regresa a la ‘capital del mundo’ tras haber desaparecido y preparado para un cambio. Con sus conocimientos ancestrales del kung-fu y un poder especial, se dedicará a luchar contra la delincuencia.



“Rand es el tipo de personaje con el que todo el mundo se puede identificar: es vulnerable y se sale del estereotipo del héroe lleno de músculos –comentó el actor–. Es muy puro y no es un superhéroe. Tiene una crisis: está tratando de ser disciplinado y espiritual, pero a la vez tiene que lidiar con traumas y conocerse a sí mismo y la responsabilidad que tiene”.



Ese, precisamente, puede ser el punto más vulnerable de la trama: en la serie de Netflix, Rand no parece tener el desenvolvimiento moral o psicológico que demostraron sus predecesores. Es tan humano y tan poco complejo en sus emociones que no resulta tan interesante o sorpresivo. (Lea también: Crecemos por el contenido original: líder de Netflix)



“Esto no es para los críticos”, sentenció recientemente el protagonista, como procurando generar una conciencia de grupo entre fanáticos para tratar de paliar la arremetida de la crítica. De alguna manera tuvo razón, ya que a pesar de que Netflix no revela sus datos de audiencia, se supo que la serie tuvo un buen desempeño entre los seguidores. Incluso, se habla de que sus cifras de ‘rating’ fueron más altas que las de ‘Daredevil’ y ‘Jessica Jones’ en sus inicios.



“Interpreto un superhéroe blanco y multimillonario en un momento en que el hombre blanco y multimillonario es el enemigo número uno, especialmente en Estados Unidos”, recalcó el actor en una entrevista.



Sin embargo, su insinuación de que la situación sociopolítica lastimó las intenciones de la producción no convenció a muchos de sus detractores, que no ven en esta serie una radiografía social como la que se hace de los afroamericanos en ‘Luke Cage’ o una de género, como la de ‘Jessica Jones’.



‘Iron Fist’ es pura acción y aventura, pero le falta un empujón para llegar a ser más intensa y matizada. Posiblemente su tabla de salvación sea el estreno de ‘Defenders’, la apuesta que unirá a todos los superhéroes de Marvel incubados en Netflix. Un par de ajustes en su naturaleza demasiado humana y la sinergia de los otros personajes podrían darle la redención de la crítica y de quienes creen que este personaje puede dar mucho más. (Vea en imágenes: Las series más caras de la historia, según 'Time')

Así la vieron tres medios de referencia

Daniel Fienberg, ‘The Hollywood Reporter’: “No hay villano, ni tampoco un toque humorístico o una voz con autoridad consistente y que haga una exposición adecuada”.



Dan Jolin, ‘Empire’: “Añade mucho sabor al lado cotidiano de los Defenders del Universo Marvel, pero necesita más encanto en el kung-fu”.



Gavia Baker-Whitelaw, ‘The Daily Dot’: “Es glacialmente lenta”.

‘Iron Fist’

Apareció por primera vez en 1974, en el número 15 de ‘Marvel Premiere’, una historieta en forma de antología de la que se publicaron 61 entregas, entre 1972 y 1981. La trama del personaje con el puño de hierro se extendió hasta el número 25.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Redactor de EL TIEMPO

Nueva York*

* Este artículo fue posible gracias a una invitación de Netflix