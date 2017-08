Jorge Perugorría encarna a Mario Conde, un detective en Cuba

“¿Vas a ser Mario Conde? No me lo imaginaba como tú”. Para el versátil actor cubano Jorge Perugorría, no fue fácil meterse en la piel del detective que en la literatura forjó con maestría otro coterráneo suyo: el escritor Leonardo Padura.

De hecho, fue el mismo Padura, junto con la guionista Lucía López Coll (Regreso a Ítaca), quien llevó a la pantalla su serie de novelas policiacas cuyo protagonista es el carismático Conde.



Así nació Cuatro estaciones en La Habana, una serie de cuatro episodios que se encuentra disponible en la plataforma de contenidos para la web Netflix.



“Interpretar a este personaje era un sueño para mí, porque Padura logra en sus libros una crónica, un retrato de la realidad cubana de los últimos 30 años. En ese sentido, interpretarlo ha sido un lujo y una gran responsabilidad porque es muy reconocido en el mundo literario actual”, dice.

Perugorría conversó con EL TIEMPO, durante una jornada de entrevistas en Madrid, España, donde se celebró la tercera edición de los premios Platino.



El reconocido intérprete, que suma más de dos décadas en la actuación y que dio su salto a la fama en la controvertida Fresa y chocolate (1993), comparte el protagónico de Cuatro estaciones en La Habana con la actriz colombiana Juana Acosta.



La producción fue escogida como la mejor serie de televisión iberoamericana en los Platino.



“Yo le decía al director (el español Félix Viscarret) que podía sentirse orgulloso de que se había inventado un género: algo así como el noir caribeño”, se ríe Perugorría.



Con la simpatía que lo caracteriza, con 52 años de edad y bastantes kilos de más con respecto al Perugorría de la década de 1990, el también pintor dedica sus horas extras a presidir el Festival de Cine de Gibara, en su natal Cuba.



“Hace poco hice una película con Demián Bichir, que se estrena como director y en la que también actúa él. La rodamos en México, se titula Un cuento de circo & A Love Song”, adelanta sobre sus próximos proyectos en la gran pantalla.



Además el habanero, estelarizó Kimura, una producción panameña de acción y artes marciales, próxima a estrenarse.



“Yo amo mucho a Colombia –dice antes de despedirse–. Espero volver pronto”, concluye.



* Por invitación de los premios Platino