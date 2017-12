Las mejores películas de 2017 / Séptimo Arte

He aquí mi selección personal de los mejores filmes estrenados comercialmente en Colombia este año que ya termina. No incluyo películas que fueron exhibidas en festivales locales como el Ficci o IndieBo (donde I Am Not Your Negro y Personal Shopper harían parte de mi lista), ni que tuve oportunidad de ver en el exterior, como las notables Loveless, The Square o 120 battements par minute. Me circunscribo a las que todos tuvimos oportunidad de ver acá. Dado que la pobreza y torpeza de nuestra distribución y exhibición cinematográficas son proverbiales, prometí no volver a hacer referencia a ellas. Lo he dicho: vemos el cine que nos merecemos. Punto.

1. La doncella (Ah-ga-ssi). El director coreano Park Chan-wook crea un juego deliciosamente perverso, lleno de erotismo, seducción y falsos caminos.



2. Manchester junto al mar (Manchester by the Sea). Ganadora de los Óscar a mejor guion y a mejor actor, esta cinta muestra las cenizas de un ser al que todo se lo han quitado.



3. Lady Macbeth. El novel director William Oldroyd y la joven actriz Florence Pugh nos muestran hasta dónde se llega cuando el deseo nos obnubila. ¡Que debut más poderoso!



4. Neruda. Pablo Larraín no hizo una biopic convencional ni políticamente correcta del laureado poeta chileno. Hizo una reflexión sobre del poder de la ficción y de la lírica.



5. Paraíso (Ray). El director ruso Andrei Konchalovsky pone a tres personajes que vivieron la Segunda Guerra Mundial a dar un peculiar testimonio sobre sus “pecados” de guerra.



6. Paterson. De que la poesía surge en los lugares y las situaciones más inesperadas da fe este sensible filme del maestro Jim Jarmusch.



7. ¡Huye! (Get Out) ¿Es posible sumarle humor a una película de terror? Jordan Peele lo logró y además puso a todos a reflexionar sobre el racismo imperante en Norteamérica.



8. Solo el fin del mundo (Juste la fin du monde). Xavier Dolan adaptó una obra teatral sobre el retorno a casa de un hombre que quiere decir adiós y la volvió una batalla campal.



9. Clash (Eshtebak). El director Mohamed Diab pone a prueba sus habilidades al encerrar a bandos opuestos en un camión policial y contar su relato desde esta única perspectiva.



10. Blade Runner 2049. Denis Villeneuve fue el realizador perfecto para dar continuidad a la visión pesimista y neo-noir del futuro que Ridley Scott nos mostró en 1982.



Juan Carlos González A.

