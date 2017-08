Señal gana seis ComKids

El pasado 18 de agosto fueron entregados en São Paulo (Brasil) los premios ComKids – Prix Jeunesse Iberoamericano, y el canal público Señal Colombia obtuvo seis galardones.

Guillermina y Candelario (en coproducción con Fosfenos Media) obtuvo el primer lugar en la categoría de hasta 6 años ficción y no ficción, mientras que Lolalá vamos a cantar (en coproducción con Cantoalegre) fue tercera en el mismo apartado.



Puerto Papel (realizada con Noe Ceppi Mas y Louit Cia, de Brasil, Chile y Argentina), fue segunda en la categoría de 7 a 11 años ficción.



Por su parte, Asquerosamente rico (en coproducción con Echando Globos) obtuvo el primer lugar en la categoría de 7 a 11 años no ficción.



Las niñas de la guerra (con Hierroanimación) obtuvo dos reconocimientos: fue tercera en la categoría de 12 a 15 años no ficción, y tercer lugar en la categoría jurado adolescente internacional.



El galardón premia a las mejores series hechas para los niños de América Latina, España y Portugal.



