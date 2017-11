Señal Colombia presenta la serie documental ‘¿Qué inventa?’

Lo dicen habitantes de Valledupar y les sale del corazón: “El acordeón es todo para esta región, es la esencia, la música, la historia”.



Y aparece quien los arregla, así como el que los hace, el que los toca, el que los muestra en un museo. Además, Aníbal Izquierdo, el que lo interpreta y tuvo un conjunto, pero quien, ante el incumplimiento de los músicos a la hora de los contratos, creó la ‘máquina de la música’, que tiene adaptaciones para el sonido de la guacharaca y la caja. De paso, adaptó la velocidad de sus inventos para los géneros puya, paseo, son y merengue.

Así transcurre el capítulo sobre el acordeón de ‘¿Qué inventa?’, propuesta de Señal Colombia que cuenta cómo se les ha dado a muchos inventos distintos usos en el país, y que este lunes tendrá una maratón desde las 12:30 p. m. y emisiones de lunes a viernes, a las 9 p. m.



Realizado por el canal público, ‘¿Qué inventa?’ es presentado por el publicista Luis Fernando Velasco. Su director es Francisco Zornosa y el productor delegado es Juan Camilo Ramírez.



Para Zornosa, este programa muestra que “los colombianos somos inventores por naturaleza y este espacio, con grandes posibilidades narrativas, mezcla diferentes géneros para hablar de historia, ciencia y nuestra cultura”.



Se incluyen capítulos como el de la mamá canguro, que nació para que los bebés prematuros que no tuvieran acceso a incubadora pudieran ganar peso. También el haber convertido el café, de origen etíope, en la bebida nacional, que hoy es una forma de vida e innovación, una tradición y también un paisaje cultural patrimonio de la humanidad, entre otros.



“Uno de los capítulos que más nos gustaron fue el de conocer la metodología de la madre canguro, cómo algo tan elemental como el contacto piel a piel entre la madre o padre y su hijo tiene efectos científicos contundentes –cuenta Ramírez–. Es como si el calor humano propio de los colombianos le diera una lección al mundo”.



Cuenta que en esta primera temporada, otro de los trabajos que les gustó fue el de la bicicleta. “Es singular por lo que implica. Aquí se usa muchísimo y en todos los estratos. Los escarabajos no solo coronan cimas europeas, también están en las calles de ciudades y pueblos yendo a su trabajo”, dice.



En cuanto al especial de internet, “nos encontramos con un médico que cambió el mundo de quienes padecen problemas del corazón, logrando que desde su celular el doctor de cabecera pueda hacer mediciones de su paciente gracias a esta tecnología”.



Para la segunda temporada, dice Zornosa, hay un capítulo relacionado con el acueducto, “en el que descubrimos miradas diferentes sobre el agua. Desde la sabiduría ancestral de los zenúes, que inventaron un sistema hidráulico entendiendo la naturaleza del río para pescar fácilmente en invierno y tener tierras fértiles en verano, hasta la gestión de acueductos comunitarios en Colombia, que define el agua como un derecho fundamental que debe llegar a todos mediante una gestión social”.



Y no olvidaron la difícil situación de La Guajira. “Un inventor creo un ‘aerodesalinizador’ que garantiza el agua potable a las rancherías, aprovechando los molinos existentes y haciendo un aporte en nanotecnología que acaba de ser premiado. Un invento que ya se ha implementado en algunas zonas, pero que por falta de voluntad política aún no llega a todas”.



El colombiano es rey del invento, del bueno y del malo, pero este programa refleja lo que verdaderamente aporta a la vida, a la ciencia y a la cultura.

Dónde y cuándo

Maratón de capítulos este lunes, desde las 12:30 p. m. Los nuevos se ven de lunes a viernes, a las 9 p. m. por Señal Colombia.



