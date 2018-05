‘Cuando dejo la cámara a un lado sigo siendo alguien’

“Yo creo que la cámara tiene una responsabilidad más grande que el fusil, con la cámara uno puedo lograr muchas cosas. Con el fusil engendras miedo, con la cámara logras beneficios sociales incluso en la comunidad en la que uno vive, porque puede inmortalizar los recuerdos en las personas”.

Así habla Ferley Vargas, un joven colombiano que dejó la guerrilla en el 2010, luego de estar tres años en ese mundo. Dos aspectos lo obligaron a ir a la guerra: el asesinato de su padre, “por sospecha” de ayudar a los grupos armados, y el apresamiento de su madre, que fue acusada de auxiliar a la guerrilla.



Vargas es un joven campesino colombiano y su vida, ese paso de la guerra a la paz, de empuñar un fusil a cargar una cámara, se podrá ver este 24 de mayo a las 8 p. m. por Señal Colombia (que realizó la producción con Los Monstruos del Cine), con repetición el lunes 28 a la misma hora.



Su idea de contar su vida nació desde que empezó como camarógrafo, tras estudiar en el Sena. “Me dedico grabar eventos sociales, matrimonios, 15 años y es gratificante cuando uno les entrega el material a los clientes mirar sus caras de satisfacción”, dice.



Pero eso no borra sus años en la guerra, sus amaneceres difíciles, cargar un fusil, hacer guardia, correr cuando había bombardeos…



A los 13 años y luego de ver cómo apresaban injustamente a su madre, quien se había esforzado por sacarlo adelante a él y a su hermano, tomó la decisión de irse a la guerra, además para vengar la muerte de su padre.



Pasar de la infancia a la juventud en la guerrilla lo define como “cuando se cría un pollo a punta de purina y de un momento a otro se creció, pero sigue teniendo actitudes de pollito. Cuando salí me di cuenta de que seguía teniendo actitudes de niño pero ya era un adulto. Allá uno perdía la sensación del cuerpo, las cosas personales no tenían importancia, ni las de la familia, para uno la familia era nada”, afirma.



“Y cuando uno está afuera, identifica que no tiene educación ni para comer. Cuando me llevaban a un restaurante, si no me echaba el jugo encima, me echaba la sopa, y no sabía comer con cubiertos. Es que allá en la guerra todo era a las carreras, en medio de la guerra me crié así, fui un niño con la responsabilidad de sobrevivir, cuando enemigo se metía uno tenía que defenderse”, sigue.



Y mucho tiempo después de dejar las armas, cuenta el joven, que hoy tiene 27 años, “sentía inseguridad, oía tiroteos, bombardeos. Eso marca, es muy difícil sacárselo de la mente, pero llegó un momento en el que decidí no pensar más en eso y mi vida cambió”, comenta.



Hoy, además de su trabajo haciendo videos de celebraciones, trabaja para Caracol y para un canal local. Ese fusil que cambió por una cámara dejó de ser ese artefacto “que era como la mamá”, comenta.



Cuando volvió a la vida civil todavía era menor de edad y recibió el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que incluso le puso un nutricionista para mejorar su condición física y alimenticia, y poder estudiar.



Esos, cuenta, también fueron momentos difíciles, pues sus compañeros tuvieron una escolaridad normal. “Fue muy complicado y deprimente porque estudiaba con personas que llevaban educándose toda la vida y tenía que competir con ellos. En el primer semestre no entendía nada, pero me dejé llevar de la educación y aquí estoy", dice.



Ahora narra su propia historia y aunque no fue fácil pasar de estar detrás de las cámaras a convertirse en el protagonista, este joven quería contar lo que había pasado.



Ferley Vargas, quien en la guerrilla se llamó Wilfran, es un homenaje a la vida y a la disciplina. Su historia, un motivo más para seguir luchando por la paz.



CULTURA