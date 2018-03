Semilla revolucionaria / Crítica mente

¿A cuántos se les habrá ocurrido hacer una película sobre el nacimiento del marxismo? Quizás a muchos, teniendo en cuenta que esa ideología ha marcado la evolución de la humanidad durante el último siglo.



¿Y cuántos habrán abandonado la idea, tras darle una pensada? Probablemente la mayoría, por los inmensos retos que supone un proyecto como este.



A la dificultad de darles vida a figuras míticas, como Marx y Engels, se suma el problema de armar una trama atractiva alrededor de ideas y nada más que ideas.

El director haitiano Raoul Peck, cuyo documental ‘I am not your Negro’ recibió una nominación al Óscar, es uno de los que se le ha medido a esos retos sin fracasar en el intento.



‘El joven Karl Marx’ gira alrededor de las circunstancias que rodearon El manifiesto comunista, la pieza seminal del pensamiento marxista. La cinta sigue los primeros años de la amistad entre Marx y Engels, desde su conquista paulatina de los círculos intelectuales europeos hasta la escritura a cuatro manos de su célebre obra.



'El joven Karl Marx' supera los desafíos más notorios que enfrenta una cinta como esta. August Diehl se mete sin dificultad en el rol protagónico y da la impresión de que sabe de qué habla cuando dice que el trabajo es una mercancía. La escasa representación de los debates intelectuales y el drama social constituyen un telón de fondo limitado, pero verosímil.



El talón de Aquiles llega al final, cuando Peck rueda sus créditos sobre imágenes épicas de los movimientos revolucionarios inspirados por el marxismo, evitando mostrar los grandes tiranos y abusos que han crecido bajo su nombre. Así cualquiera…

'El joven Karl Marx'

Dirección: Raoul Peck

Con: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps

Clasificación: 12 años



MAURICIO REINA

Crítico de cine

En Twitter: @ReinaMauricio