El nuevo EE. UU. que enfrenta la serie 'Jane the Virgin'

Los Ángeles *. Una de las características más interesantes de la serie Jane the Virgin es que logró que el televidente estadounidense se interesara por la cultura latina.



No fue una producción para una comunidad específica, sino que amplió su campo de acción al punto que su protagonista, Gina Rodríguez, recibió un Globo de Oro por su papel de una joven a la que la vida le cambia radicalmente por un error médico.

Ahora, tras una segunda temporada que se emite de lunes a viernes a las 7 p. m. por el canal de TV paga Lifetime, la expectativa ha crecido, no tanto por las peripecias cotidianas de una joven que se mueve en un circuito de inmigrantes en EE. UU., contadas en tono de comedia, sino por la relevancia ante el panorama político actual en ese país.



“Hicimos que los americanos leyeran subtítulos”, bromeó el actor mexicano Jaime Camill, quien interpreta al padre de Jane y por el que muchos televidentes aprendieron a decir en español la palabra ‘telenovela’.



Aunque está inspirada en una producción de este género que se emitió en Venezuela, la serie apostó más por la comedia con algo de drama familiar. “Muchas cosas son diferentes desde acá (…) Ahora tengo que andar con mi Green Card (documento que lo acredita como residente de Estados Unidos) en el bolsillo, o me tocará tatuármela”, bromeó Camill al referirse a la sensación de estar trabajando en ese país.



Más allá de chistes, el actor reflexiona acerca del impacto de la serie a la que no ve como solo una producción de latinos dirigida a la audiencia gringa. “No es solo de un grupo demográfico específico. Creo que retratamos a la familia promedio que gana sus batallas de todos los días”, agrega.



Mientras, la protagonista siente que Jane the Virgin le da un golpe a la idea de racismo y pone en perspectiva el trabajo de una comunidad. “En esta temporada vemos a una mujer teniendo la experiencia de ser madre y de ser algo más en la vida, en un balance interesante”, dice Rodríguez.



“Crecí en Chicago, tengo raíces puertorriqueñas y entendí que los estereotipos te limitan sobre cómo eres o lo que puedes alcanzar. Los latinos no somos pandilleros o delincuentes, me niego a que piensen eso de nosotros, y veo que cosas como estas logran cambiar puntos de vista y apostar por la empatía”, asegura la actriz.



“¿Dónde estamos en otras series como latinas? –agrega la puertorriqueña Ivonne Coll, quien hace el papel de la abuela Alba–. No existimos, pero aquí mostramos un poder verdadero y a eso súmale que, como en mi caso, lo hago en español”, dice.



“Entiendo cuando el presidente habla de ilegales, pero a las personas no se les puede catalogar como eso, son seres humanos que en su mayoría contribuyen para que esta nación crezca”, opina Coll, para quien es muy relevante reflexionar al respecto.



Justin Baldoni, otro de los actores, complementa: “No estamos para generar un debate político, pero hemos logrado mostrar cosas que son importantes y no hay temor de seguir haciéndolo”, explicó.



(*) Por invitación del canal Lifetime.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento