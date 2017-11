Otra mujer acusa a Dustin Hoffman de abuso sexual

Dustin Hoffman fue acusado, nuevamente, de acoso sexual a pocas horas de que una mujer lo señalara por un episodio similar según informó el portal Variety.



La segunda persona que denuncia a Hoffman por acoso sexual es Wendy Riss Gatsiounis, quien asegura que este incidente ocurrió en 1991 cuando ella era una joven.

Por su parte, el actor, por medio de un portavoz, dijo no recordar el encuentro con Riss Gatsiounis y las acciones o comportamientos descritos por ella. De acuerdo con su relato, Riss Gatsiounis mantuvo reuniones con Hoffman y con Murray Schisgal, uno de los guionistas de 'Tootsie' (1982), acerca de una posible adaptación fílmica de su obra 'A Darker Purpose'.



Según Gatsiounis, durante el segundo encuentro con el actor, él tuvo una actitud diferente a la de costumbre. Menciona que Hoffman le dijo: "Antes de que comiences déjame preguntarte una cosa, Wendy. ¿Alguna vez has tenido relaciones íntimas con un hombre de más de 40 años?".

"Nunca lo olvidaré. Retrocedió, abrió sus brazos y dijo: 'Sería un nuevo y completo cuerpo que explorar'", señaló. Posteriormente, el actor Dustin Hoffman le dijo que tenía que hacer unas compras de ropa en un hotel cercano y la invitó a ir con él. Sin embargo, tras la negativa de Gatsiounis, Hoffman abandonó la reunión y Schisgal le dijo a la autora que no estaban interesados en la adaptación de su obra.



La producción ‘A Darker Purpose’ llegó finalmente al cine bajo el título ‘The Winner’ (1996).

La posición de Hoffman

El pasado miércoles, el actor reaccionó ante una acusación en la que él, hace más de 30 años, acosó sexualmente a una pasante adolescente en un set cinematográfico. "Tengo el mayor respeto por las mujeres y me siento terrible de que algo que haya hecho pueda haberla puesto en una situación incómoda. Perdón", dijo Hoffman en un comunicado a The Hollywood Reporter.



Hoffman, de 80 años y protagonista de las aclamadas películas ‘El Graduado’ y ‘Tootsie’, dijo que el comportamiento descrito por Anna Graham Hunter en una historia para la revista The Hollywood Reporter "no refleja quién soy".



Por su parte, Hunter dice, en fragmentos de su diario de 1985 y notas a su hermana, que Hoffman hizo comentarios vulgares y bromas a su costa cuando trabajaba, con 17 años, como asistente de producción en el set de la película para televisión ‘Muerte de un Viajante’.

Él (Hoffman) coqueteaba abiertamente, agarró mi trasero, habló sobre sexo conmigo y frente a mí", escribió Hunter.



Por otro lado, el diario Los Angeles Times informó que seis mujeres señalaron por acoso sexual y comportamiento inadecuado al director Brett Ratner; el abogado del cineasta negó las denuncias. Además, en los últimos meses surgieron varias acusaciones de acoso y agresión sexual contra algunos hombres poderosos de Hollywood, como el productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey.



EL COMERCIO (Perú) - GDA / REUTERS