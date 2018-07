El famoso 'youtuber' Sebastián Villalobos da un salto a la TV

A sus 22 años el colombiano Sebastián Villalobos se puede jactar de tener una presencia envidiable en las redes sociales.

Tiene más de ocho millones de seguidores en Instagram y cuatro millones en Twitter, y seis millones de suscriptores en YouTube, además de tres millones de visualizaciones de los videos que sube.



Con ese panorama sonaría extraño que este joven le prestara atención a la ya vieja pantalla de televisión y a otras multiplataformas, pero lo hizo en el programa infantil 'Nat Geo Lab', un espacio del canal de TV paga Nat Geo Kids, en el que niños de 4 a 7 años aprenden experimentos y principios científicos con un estilo divertido y didáctico.



La producción acaba de estrenar su primera temporada (de lunes a viernes, a las 8 p. m.), con 26 episodios que fueron grabados en Colombia.

Yo quiero seguir trabajando en mis videos y en la producción de contenido para mi canal y también en mi música, que es lo que en este momento de mi vida es lo que más me emociona

EL TIEMPO conversó con Villalobos acerca de este giro en su carrera y de sus próximos pasos en el universo digital y en la música.



¿Está apostando por un juego a la inversa, pues pasa de las redes a la TV?

​

Realmente hoy en día todo está conectado con todo de alguna manera. De no ser así nosotros como programa no estaríamos apostándole a poner el contenido en digital: tenemos un aplicación donde van a estar los experimentos, que también van a estar en YouTube.



¿Pero qué le ha dejado llegar al formato tradicional de televisión?



Me ha dado una visión muy amplia de diferentes mundos y esto es una experiencia que si tuviera que repetir lo volvería a hacer. Es saber que en ambos lugares la comunicación es distinta, la audiencia es distinta. Estar en 'Nat Geo Lab' es una de las oportunidades más grandes que he tenido (...). Antes estuve en dos temporadas de la serie' Soy Luna'.



Los niños son una audiencia muy exigente...

​

Total. Pasa con mi familia, si voy a contarle algo a mis hermanitos hay que tener presente su nivel de atención o el momento en que se encuentran. Eso me ayudó a encontrar el tono para el programa.



Toda una ventaja...



Sí. Afortunadamente puedo encontrar una manera de comunicarme en un rango promedio, ya que uno tiene 4 años y el otro tiene 11 (habla de sus hermanos). En 'Nat Geo Lab' siempre grabé como si les estuviera explicando a ellos los experimentos. También hasta he llegado a pensar que en unos años cuando tenga mis hijos me encantaría mostrarles lo que hice.

Estar en 'Nat Geo Lab' es una de las oportunidades más grandes que he tenido

¿‘Nat Geo Lab’ implica un cambio importante en su carrera?

​

Claro y a la vez le da una credibilidad total a lo que ya he hecho en estos seis años en internet.



¿Le gusta verse en TV?



A mí me encanta verme, pues así me he formado en todo lo que viene siendo mi carrera (...). Mis videos los he tenido que ver unas diez o quince veces antes de subirlos a la web. Ahora con el programa de televisión lo que quiero es ver a ese Sebastián que está explicando los experimentos y que está enseñando algo y no simplemente que esté recordando unas palabras que están en un texto y que tiene que decir.



¿Qué sigue en su camino?



Yo quiero seguir trabajando en mis videos y en la producción de contenido para mi canal y también en mi música, que es lo que en este momento de mi vida es lo que más me emociona (...). Es un poco de pop balada, pop urbano, pero pronto voy a mostrarle al público. Yo creo que todo se da a su debido tiempo y estoy seguro de que la gente va a estar ahí cuando llegue ese momento.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA EL TIEMPO@AndresHoy1