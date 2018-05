'The Walking Dead' perderá a su protagonistas tras la temporada 9

El actor británico Andrew Lincoln, uno de los grandes protagonistas de 'The

Walking Dead', abandonará la popular serie de zombis en su novena temporada, informó el portal especializado Collider.

Lincoln, que ha interpretado al personaje de Rick Grimes durante más de cien capítulos, es una de las caras más conocidas de 'The Walking Dead' desde los inicios de esta producción televisiva basada en los cómics de Robert Kirkman.

Collider aseguró que el actor participará en seis de los doce episodios de la próxima tanda de capítulos de 'The Walking Dead' y apuntó, además, que Norman Reedus, el intérprete que da vida a Daryl Dixon, se encargará de liderar la serie a partir de entonces.



Esta producción apocalíptica de la cadena de televisión de pago AMC es una de las series más exitosas de los últimos años en Estados Unidos, pese a que, con el paso de tiempo, sus datos de audiencia han ido descendiendo.



Según el medio especializado Variety, el último capítulo de la octava entrega de la producción, que se emitió el pasado 15 de abril, fue el episodio final de temporada de 'The Walking Dead' con menos audiencia desde su tanda inicial de capítulos en 2010.



La novena temporada contará con Angela Kang como "showrunner" (máximo responsable de una serie) en sustitución de Scott Gimple.



'The Walking Dead' dio pie además a 'Fear The Walking Dead', una serie derivada ("spin-off") que se estrenó en 2015 y que en estos momentos está emitiendo su cuarta temporada.