El vértigo de la movida urbana llega a la pantalla chica

Durante los últimos años el género urbano ha conquistado la escena musical nacional e internacional. Ahora, la energía de este ritmo se traslada al formato de la pantalla chica en La reina del flow, la nueva apuesta del canal Caracol, que se estrena este martes a las 9 p. m.



Protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, la serie cuenta la historia de Yeimy Montoya, una joven que, después de ser engañada por el hombre que amaba, paga una injusta condena en una cárcel de Nueva York.

17 años más tarde, y a punto de recobrar su libertad, sobrevive a un intento de asesinato que reafirma su deseo de venganza y la decisión de colaborar con la justicia, dándole paso a su nueva identidad. Convertida ahora en Tammy Andrade, regresará al país como una reconocida productora musical.



Ambientada en Medellín, la serie usó algunos espacios de la ciudad de la eterna primavera como escenario. Lugares como el parque de los deseos y la casa de la música, entre otros, acogieron al equipo de esta producción, que también grabó en Bogotá y Cartagena. La filmación completa se tomó cerca de siete meses.



Para el productor general, Luis Jiménez, la ventaja de “hacer una historia actual es que podíamos ver las cosas como son hoy, no había que estar escondiendo algo porque sucedía hace muchos años y de pronto no existía. No teníamos esa exigencia que nos dan otras series”.



Así mismo, durante los 82 episodios que conforman la historia se logrará ver una constante conexión entre el pasado y el presente de los personajes. De esta manera, su origen en las comunas de Medellín contrastará con el lujo en el que viven los protagonistas en la adultez.



“La serie tratará de ver cómo Yeimy vuelve a su esencia y a tener otra vez un corazón bueno. Ella pasa por un proceso en el que tiene dos caminos, el perdón o la venganza. Y al escoger vengarse debe vivir las consecuencias de esa elección”, cuenta Carolina Ramírez acerca de su personaje.



Una Yeimy que en su etapa adolescente, interpretada por María José Vargas, demuestra toda la bondad e inocencia que cuando adulta estarán opacadas por la venganza y el dolor que le generó todo el sufrimiento provocado por Charly. Ese egoísta, oportunista y ambicioso personaje al que darán vida Juan Manuel Restrepo en su versión joven y Carlos Torres más adelante.



