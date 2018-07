'He provocado una conversación amplia sobre la diversidad en el cine'

La actriz, que es heterosexual, haría el papel del fallecido asesino estadounidense Dante 'Tex' Gill, quien usó su salón de masajes como fachada para la prostitución en las décadas de 1970 y 1980. Gill nació como una mujer, pero se identificó como un hombre.

Johansson dijo que había decidido abandonar 'Rub & Tug' por razones éticas. "Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi participación y me di cuenta de que no estaba siendo sensible", dijo la actriz en un comunicado a la revista de temática LGBT "Out".



"Entiendo por qué muchos sienten que (Gill) debería ser retratado por una persona transgénero y estoy agradecida de que haya este debate sobre el elenco, aunque sea controvertido, porque ha provocado una conversación más amplia sobre la diversidad y la representación en el cine", agregó.



De acuerdo al grupo GLAAD de defensa de los derechos LGBTQ, ninguna de las 109 películas lanzadas por los siete mayores estudios de Hollywood en 2017 incluía un personaje transgénero.



La filmación de "Rub & Tug" aún no comenzó y no se informó de inmediato quién reemplazará a Johansson.



Reuters (Los Ángeles)