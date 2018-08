Ruby Rose, la nueva Batwoman en televisión

Conocida mundialmente por su papel en la serie Orange Is the New Black, que acaba de estrenar sexta temporada en Netflix y en la que interpreta el papel de la reclusa Stella Carlin, Rubi Rose dará vida a Batwoman (la Mujer Murciélago) en una nueva serie de televisión que rescata este personaje del universo DC, creado por la editorial del mismo nombre.

La producción de ficción se emitirá en el canal The WC, ha sido coproducida de la mano de Warner Bros. y contará con la guionista Caroline Dries (Crónicas vampíricas) y el productor Greg Barlanti. El inicio de su emisión está previsto para el próximo mes de diciembre.



Según ha revelado la cadena, Rose interpretará a la primera superheroína lesbiana jamás concebida en la TV estadounidense. “Estoy más que feliz y agradecida, pero llena de nervios porque esto era un sueño desde la infancia. Es algo que me habría muerto por ver en televisión cuando era una joven miembro de la comunidad LGTB que nunca se sintió representada en televisión y siempre se sintió sola y diferente”, compartió en su perfil de Instagram con sus más de 12,7 millones de seguidores.



Nacida en Australia en 1986, la actriz, modelo y DJ, que se define como género fluido –no se considera ni un hombre ni una mujer, sino que fluye entre ambas concepciones–, es una ferviente defensora de los derechos de la comunidad LGTBI desde hace años y uno de sus miembros más populares y activos, sobre todo en Estados Unidos, donde reside.

​

​CULTURA