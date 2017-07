‘Romanos’, una legión de ‘gigolos’ que llega a la televisión

“Lo que más me gusta es llegar a un lugar que no conozco por medio del humor”, señala el actor y guionista argentino Pablo Cedrón, creador y protagonista de la serie web Romanos, reconocida en festivales en Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, además de Argentina.

El programa es un thriller con un poco de comedia negra que les presenta a sus televidentes un mundo caótico y apocalíptico en el que la inteligencia de dos hombres del común se cuestiona.



Romanos, que consta hasta el momento de ocho capítulos con una duración de diez minutos cada uno, pasa de la pantalla del computador a la televisión y se ve por el canal I-Sat, en el que se emite hoy a las 10:55 p. m.



La trama tiene lugar en una Argentina ficticia, en donde la improvisación y el deterioro de los vínculos humanos son trasladados a una época futurista, la cual, a su vez, se combina con elementos que emulan a la antigua Roma.



“Decidimos inventarle un mundo, un contexto que no sucediera en la época actual, sino en el futuro, pero sin perder la sordidez que tienen muchas situaciones en América Latina”, dijo Cedrón.



Romanos narra la historia de Garda y Lionel, dos amigos que al quedarse sin trabajo se ven obligados a satisfacer toda clase de fantasías sexuales disfrazados de legionarios de la antigua Roma.



Se trata de una idea que empezó a desarrollar el guionista seis años atrás, cuando en Argentina fue cerrada una casa de citas donde ofrecían la posibilidad de tener trato sexual con hombres que se disfrazaban para personificar a hombres de otras épocas históricas.



Fue así como poco a poco Cedrón (que ha participado en películas como Boca de pozo) empezó a visualizar a dos personas comunes y corrientes que no tienen nada de extraordinario, pero cuyas vivencias sí lo son.



En un mundo construido a escala, creado con cajas de medicamentos y cigarrillos, la serie hace una crítica satirizada de una sociedad absurda, cruel y dramática, y la realiza con los ahorros de sus creadores.



“Como no teníamos personal suficiente para desarrollar todas las tareas, nos tocó hacer en ocasiones el catering, varios asuntos del vestuario y hasta de chofer”, bromea el actor y guionista.



Sin embargo, en la serie, Cedrón no es solo su personaje, el productor y el director. También es la voz en las mentes de todos los personajes. Es Lionel y Garda, un payaso, un jefe y la mujer que en el primer capítulo está detrás de la maquina de escribir en una oficina estatal. Asimismo, recolector del dinero, entre otros.



Cedrón aceptó los reconocimientos de la serie con algo de duda. Según el argentino: “Uno nunca sabe qué es lo que le gusta al público. Uno solo lo sabe cuando se es parte de ese público”.



Ahora que la serie llega a un canal televisivo, las expectativas de sus realizadores, tanto actores como productores, es seducir a una audiencia.



Más información sobre las emisiones: isat.tv.



