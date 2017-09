Robert Redford y Jane Fonda, dos leyendas en una película de amor

"Quería hacer una última película con ella antes de morir", dice Robert Redford. "Quería volver a enamorarme de él", afirma Jane Fonda. Los dos interpretan una conmovedora historia de amor en el crepúsculo de la vida.



Medio siglo después de su primera película juntos, la 74ª edición del festival de cine de Venecia, la Mostra, homenajea este viernes a esas dos leyendas del cine, que presentaban nuevo filme y recibirán un León de Oro por el conjunto de su carrera.

Fonda, cuyos ojos azules conservan toda su chispa, y Redford, que lucía un aspecto de eterno joven con sus vaqueros y su camiseta blanca, llenaron este tarde la sala donde dieron una rueda de prensa.



"Da besos maravilloso, así que era divertido besarlo cuando tenía unos 20 años y besarlo de nuevo a los casi 80 años", dijo la actriz oscarizada.



"Jane y yo tenemos una larga historia en el cine", recordó Redford. "Siempre ha sido sencillo rodar con ella, las cosas ocurrían naturalmente, no necesitábamos muchas conversaciones ni preparación, y sigue siendo así".



"Our Souls at Night" ("Nuestras almas en la noche"), su cuarta película juntos, se estrenó este viernes fuera de competición en Venecia.



Basada en una novela de Kent Haruf, esta producción de Netflix, dirigida por el indio Ritesh Batra, cuenta la historia de Addie Moore y Louis Waters, dos jubilados, ambos viudos y vecinos, que viven una apacible vida en una pequeña localidad de Colorado.



Ambos se conocen de vista desde hace años, aunque realmente nunca llegaron a intimar. Todo cambia cuando, a propuesta de Addie, deciden cada noche compartir cama, pero para sentirse acompañados y conversar, con el objetivo de luchar contra el insomnio que sufre la mujer, y aliviar además la soledad que ambos sienten.



A medida que la amistad crece, las conversaciones nocturnas empiezan a ser más serias y más profundas.



Addie y Louis comparten secretos sobre lo que fueron sus respectivos matrimonios, así como las relaciones que los dos mantienen con sus hijos, ya mayores.

'El amor entre personas mayores

"Hay pocas ocasiones para hacer películas que interesen a un público de mayor edad", dijo Redford a propósito de una industria del cine que suele orientarse hacia un público joven.



"Es una película sobre la esperanza. Nunca es tarde si uno es valiente y está dispuesto a tomar riesgos", opinó Fonda, que declaró su amor a su compañero de reparto.



"Quería pasar tiempo con él y quería volver a enamorarme de él. ¡Siempre estuve enamorada de él en todas las películas que hicimos juntos!", confesó.



"Hemos interpretado el amor de juventud y ahora el amor entre personas mayores y el sexo entre personas mayores, aunque, para mi gusto, ¡el director cortó demasiado pronto la escena de amor!", dijo la actriz.



A Robert Redford "no le gustan las escenas de amor, ¡pero yo vivo por ellas!", bromeó Fonda. "Our Souls at Night" es la tercera película de Batra, después de "A Sense of an Ending" (2016) y la conocida "Lunchbox" ( Amor a la carta, 2013).



El director de 38 años nació el mismo año en que Redford, ahora de 81 años, y Fonda, de 79, actuaron juntos por última vez, en 1979 en la cinta de Sydney Pollack, el western "The Electric Horseman", (El jinete eléctrico).



La 74ª edición del Festival de Venecia se inauguró el miércoles con un desfile de estrellas y leyendas del cine, encabezadas por los propios Fonda y Redford.



Esta edición del Festival contará además con otras estrellas como Matt Damon, Ethan Hawke, George Clooney, Javier Bardem, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Helen Mirren, Julianne Moore o Frances McDormand.



AFP