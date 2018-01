El día que una Nobel de Paz abrió la puerta a una estrella de cine

“Cuando conocí al señor Morgan Freeman le comenté que era una cosa mágica para mí verlo en mi casa. Hace unos años yo estaba en Venezuela y soñé con él. Por eso, cuando apareció en mi puerta y me dijo: ‘Rigoberta, somos iguales’, yo me quedé muda, no encontraba qué decir”.



Así recuerda la ganadora del premio Nobel de la Paz, la guatemalteca de origen indígena Rigoberta Menchú, la visita del famoso actor y presentador estadounidense que llegó a conocerla y a compartir con ella un rato para reflexionar acerca del concepto de libertad.

Fue una charla intensa que hace parte del nuevo programa The Story of Us (La historia de nosotros), en el que Freeman retoma la fórmula de su ya afamada serie La historia de Dios –donde reflexionaba acerca del poder de la religiosidad y la espiritualidad–. Pero ahora trata de analizar conceptos que comparten todos los seres humanos, a pesar de sus diferencias culturales o ideológicas.

Esa fue la razón por la que el actor afroamericano viajó hasta Guatemala. No solo quería conocer a la famosa activista por los derechos de los pueblos indígenas, sino debatir acerca de esa palabra que todos sueñan con alcanzar: la libertad.



Para Freeman, la mejor manera de profundizar en esto era a partir de la historia de dolor, redención y lucha de Menchú. Este, además, es el primer episodio de la serie, que se estrenará este domingo, a las 9 p. m., por el canal de televisión paga NatGeo.



La escena del encuentro revela un respeto mutuo, pero la emoción de la ganadora del premio Nobel en 1992 sobrepasaba el respeto o la admiración por su trabajo en la pantalla de cine o de televisión.



“Lo admiro, es como tener a una leyenda (…) como a un hermano mayor. Para mí hay una mística enorme del triunfo del pueblo negro que combatió la discriminación, que enalteció la música, el cine, y que implementó esa capacidad del ser humano de imponerse a la miseria espiritual”, reflexiona la activista.



Y arremete con otra cuota de devoción cariñosa. “Verlo a él con sus huesos largos –como decía el maestro Oswaldo Guayasamín– fue un privilegio; encontrarme con esa mirada profunda me hizo pensar que la charla que tuvimos un rato me hubiera gustado tenerla por años, pero ese rato significó historia”.



The Story of Us (La historia de nosotros) ofrece un espacio de reflexión profunda con un formato sencillo y fácil de asimilar frente a las cámaras. “Aquí se juntan varias cosas: sabemos del poder de NatGeo y cómo ha revolucionado la visión del mundo”, recalca Menchú.



“Me parece que estas propuestas se convierten en una oportunidad para escarbar en lo más profundo de la naturaleza humana (...). Hablar de dignidad, racismo y oportunidades es necesario y más con personajes que han hecho historia y leyenda en todos los campos, eso es una misión universal y es una suerte participar en este grupo, para comenzar esa valiosa tarea de trabajar por un futuro para la humanidad”, agrega Menchú, haciendo referencia específica al programa.



“Estamos viendo nuestra historia en el espacio del señor Freeman, pero también se puede ver el dolor humano, el sinsentido al olvidar que somos una misma especie”, opina.



Para ella, vivimos en un mundo en el que ya no hay autoestima: “Queremos que alguien nos salve, pero nadie nos va a salvar, pues tenemos que luchar por ejercer nuestros derechos y hacerlo junto a los que no se cansan con soñar con un mundo mejor”, reflexiona en una frase que parece conectar con el trabajo de su ya amigo Morgan Freeman.



El mismo que la hizo llorar de alegría y con el que habló de la libertad como “una lucha constante contra la injusticia y los prejuicios en un estado en el que uno no siente que deja nada inconcluso y en el que no hay silencio sino ganas de cambiar el mundo”, insiste la reconocida activista.

Las historias del programa​

El especial documental The Story of Us explora en seis episodios otros conceptos como la paz, el amor, la división social, el poder y la rebeldía.



Además de Rigoberta Menchú aparecerán el expresidiario Albert Woodfox (que hablará también de libertad); el presidente de Bolivia, Evo Morales (la rebeldía); el presidente de Ruanda, Paul Kagame (la paz); el estilista Joshua Coombes (el amor); la exfanática religiosa Megan Phelps-Roper (la humanidad) y el expresidente de EE. UU. Bill Clinton (el poder).



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1