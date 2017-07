25 años de 'Reservoir Dogs', el sangriento debut de Tarantino

Quentin Tarantino se reservó para sí mismo el primer diálogo de su primera película. Mientras la cámara recorre lentamente una mesa en la que están reunidos varios criminales, el personaje interpretado por Tarantino hace un particular símil entre la canción 'Like a Virgin', de Madonna, y la vida sexual de una mujer.



Esa primera secuencia fue el prólogo de la irrupción en el cine de Tarantino con 'Reservoir Dogs', una sangrienta revisión del cine de atracos. También era de alguna manera la declaración de principios de un cine polémico y sin concesiones, que generaría adeptos y críticos por igual.

El director también le inyectó una dosis de novedad a un género con unas reglas básicas y una forma narrativa establecida, que dejaba poco espacio para las sorpresas.



La historia parecía algo convencional: seis criminales se reúnen para atracar una joyería a la que está por llegar un cargamento de diamantes. Pero todo el plan fracasa y a eso se le suma el descubrimiento de un supuesto infiltrado.



El elenco fue liderado por la experiencia y el talento de Harvey Keitel, quien también fue fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que impulsó la producción después de recibir el guion a través de una compañera del legendario Actor's Studio.



Keitel ya había entrado en los terrenos del cine del mundo criminal con las películas 'Mean Streets' y 'Taxi Driver', ambas dirigidas por Martin Scorsese, cuya influencia es ineludible en la obra de Tarantino.



A él se sumaron actores de un perfil más modesto, que a partir de ese momento consolidaron una destacada carrera en Hollywood, como Tim Roth, Steve Buscemi y Michael Madsen, además de los veteranos Lawrence Tierney y Eddie Bunker, un escritor reconocido por sus novelas policiacas.



'Reservoir Dogs' contiene varios rasgos fundamentales del cine tarantiniano, empezando por su estructura fragmentada, que privilegió las historias personales de los criminales y sus relaciones, sobre el propio crimen.



Es así como la historia, que parece inspirarse en otros filmes del género como 'Atraco perfecto', de Stanley Kubrick, explora toda la preparación y las consecuencias, pero nunca muestra el robo, que, según cuentan los personajes, terminó en un tiroteo sangriento y estrepitoso.

El elenco de Reservoir Dogs celebró los 25 años de la película en el festival Tribeca. Foto: AFP

Otro detalle fundamental es el manejo de un diálogo punzante e ingenioso, con frases que definen la beligerante personalidad de sus protagonistas -"Si me disparas en un sueño más te vale que te despiertes y me pidas disculpas", dice en algún momento Mr. White-.



Incluso hay conversaciones hilarantes, como la secuencia en la que el cerebro de la operación, Joe (encarnado por Tierney) reparte los colores con los que se nombrarán a los personajes.



Además está la banda sonora, que Tarantino construyó a partir de sus gustos personales, algo que se volvió costumbre en su filmografía hasta 'The Hateful Eight', su única película con una banda sonora completamente original, compuesta por el maestro Ennio Morricone.



En 'Reservoir Dogs', la música sirve entonces para darle un ritmo frenético al relato y también para subrayar algunas de las imágenes más recordadas del filme, como la caminata en cámara lenta de los protagonistas con 'Little Green Bag', de George Baker, como telón de fondo.



También es difícil olvidar el baile casi psicópata de Mr. Blonde (Madsen) al ritmo de 'Stuck in the Middle with You', de los Stealers Wheel, mientras le corta la oreja al oficial Marvin Nash, en uno de los momentos más sangrientos, otra marca tarantiniana.

Reservor Dogs Tráiler de la película. Tráiler de la película.

Los detalles más anecdóticos tienen que ver con las referencias cinematográficas y sobre la cultura popular, desde la elección de nombrar por colores a sus personajes, algo que pasaba en otro clásico del cine de atracos, 'Pelham 1.2.3.' (1974), hasta el famoso 'mexican standoff', un enfrentamiento tradicional en las películas del oeste, en el que varios personajes se amenazan al mismo tiempo con pistolas y no hay una aparente salida (este se da en final de la película).



Una de las conexiones más interesantes tiene que ver con Pam Grier, una estrella del género 'Blaxploitation' de los 70, que se menciona en un breve diálogo. Grier después protagonizaría una de las cintas de Tarantino con mejor recepción de la crítica, 'Jackie Brown'.



Y aunque todo el relato se desarrolla en el universo del hampa, la producción echa en falta las preocupaciones existenciales de los personajes dedicados al crimen, que se exploran con mayor virtuosismo en cintas como 'Jackie Brown', 'Pulp Fiction' y la saga de 'Kill Bill'.



Aquí, tal vez por tratarse de un ejercicio de iniciación, Tarantino apostó por la acción y la testosterona pura. De hecho, no hay una sola mujer protagonista, un detalle que no volvería a ocurrir en sus siguientes ocho películas, en las que los personajes femeninos tienen un rol fundamental.



Pese a ese planteamiento y algunos deslices técnicos, 'Reservoir Dogs' le abrió las puertas de Hollywood a Tarantino, por ejemplo, sus guiones pasaron a las manos de reconocidos directores como Tony Scott, que dirigió 'True Romance', y Oliver Stone, que hizo lo mismo con 'Asesinos por naturaleza', en una controvertida versión que desató la furia de su autor.



Luego seguiría la que muchos consideran la obra maestra del director y guionista, 'Pulp Fiction', una historia para otro aniversario.



En esta cinta se empiezan a tejer las conexiones de un mundo imaginario en el que supuestamente viven todos los personajes de Tarantino: el verdadero nombre de Mr Blonde es Vic Vega, hermano de Vincent Vega, el protagonista de 'Pulp Fiction', encarnado por John Travolta.

¿Dónde y cuándo?

'Reservoir Dogs' se presentará este 20 de julio, a las 6:30 p. m. en Cine Tonalá. Informes en el sitio: indiebo.co/