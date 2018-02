'The Square', una sátira sobre el arte y la sociedad

El nombre de Ruben Östlund en una película es garantía de polémica. El director y guionista sueco juega a la provocación, al planteamiento de situaciones que ponen contra la pared a sus personajes o a crear momentos incómodos para el espectador.



'The Square: la farsa del arte', que se estrena este jueves en los cines del país, sigue la línea de 'Play' (2011), en la cual un grupo de niños negros y en condiciones sociales vulnerables se dedican a robar a otros de la misma edad, blancos y adinerados. O la de 'Force Majeure' (2014), en la que un esposo olvida auxiliar a su mujer y su hijo, por recuperar su teléfono celular, cuando parte de los Alpes franceses se deshace en una avalancha.

Su más reciente apuesta usa como trasfondo el tema artístico para profundizar en las responsabilidades que tenemos como sociedad. Las mismas que olvidamos, vulneramos o desconocemos.

​

“En muchas maneras, la escena del arte contemporáneo es tonta y aburrida y merece ser criticada”, señaló el director de The Square... en entrevista con The Art Newspaper durante el pasado Festival de cine de Toronto (Canadá).



En tono de sátira, la cinta se enfoca en el curador de un museo de arte contemporáneo que se debate entre hacer lo políticamente correcto y su deseo de apostarles a propuestas impactantes, como ‘convertir’ en mono a un hombre durante una cena elegante.



La idea de la película surgió a partir de una instalación que el mismo Östlund hizo con su amigo Kalle Boman en el Museo de Diseño de Värnamo, en Suecia. “No era una pieza artística. Se trataba de un cuadrado, un lugar simbólico, donde se restablecían valores que adquirimos en los contratos sociales”, explica el director y guionista del filme.



Al respecto, Justin Chang, en su crítica en Los Ángeles Times, expuso: “Mucho del arte que incluye esta película puede decirnos cosas acerca de nosotros mismos que en verdad preferiríamos no saber”.



En la filmografía de Östlund (Suecia, 1974) no hay tema vedado: critica la sexualidad, la hipocresía de las clases altas, la avaricia y el ridículo. Por la rudeza de sus historias, ha sido comparado con realizadores como Michael Haneke y Lars von Trier.



'The Square: la farsa del arte' ya se ganó el Goya a la mejor película europea y la Palma de Oro en la pasada edición del Festival de Cannes. Ahora va por el Óscar en el apartado de mejor producción extranjera.



“No dudo que hay un número enorme de buenos artistas plásticos. Quizás hay un problema es con la forma como se presenta el arte, con sus rituales. Cuando Marcel Duchamp puso un orinal dentro de un museo fue provocador. Hoy, poner ese tipo de objetos fuera de su contexto no es nada polémico, pero la gente lo sigue haciendo y con mucha frecuencia”, agrega el realizador.

Camino al Óscar

Después de haber triunfado el fin de semana pasado en los premios Goya del cine español, como la mejor película europea, y de haber obtenido la Palma de Oro, máximo reconocimiento del Festival de cine de Cannes del 2017, 'The Square: la farsa del arte' competirá por el Óscar en la categoría de cinta extranjera. La producción sueca se medirá con 'Una mujer fantástica' (Chile), 'El insulto' (Líbano), 'Loveless' (Rusia) y 'En cuerpo y alma' (Hungría). El domingo 4 de marzo se conocerá el título de la ganadora.



CULTURA

EL TIEMPO@CulturaET