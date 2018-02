Jackie Chan pelea, pero también llora

“Quiero que el público sepa que no solo puedo hacer comedias de acción, sino que puedo hacer un papel más importante, mucho más dramático, en el que cuando digo los diálogos las lágrimas brotan muy fácilmente”, insiste Jackie Chan, el famoso actor de acción y artes marciales amado en el mundo por una carrera llena de golpes, patadas y mucho humor.

Su comentario ya no es un deseo soñado por años. Le fue concedido en su película El implacable (The Foreigner), que ya se encuentra en las salas de cine del país y en la cual interpreta a un padre que trata de hacer justicia en Londres en momentos en que la ciudad vive una coyuntura sociopolítica compleja ante una serie de ataques terroristas.



Suena a que el humor no está presente; de hecho, el filme se acerca más al drama y el suspenso. Obviamente, está la marca de Chan luchando y recibiendo golpes, pero, más allá de la intención de entretenimiento, esta nueva apuesta cinematográfica recalca un giro en la carrera del actor, de 63 años.



“Es una arista diferente, no es el Jackie Chan al que verán el año que viene en la nueva película de Rush Hour. Espero que puedan aceptar mi papel; ya no soy joven, quiero ser un actor de verdad”, recalcó el intérprete chino en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Y es que para nadie es un secreto el poder generacional que ha conseguido Chan, con una carrera que empezó como doble a principios de los años 60 y explotó con clásicos de las artes marciales como El maestro borrachón o la saga de Historia policial. Su trayectoria en el cine ha crecido de manera exponencial manteniéndolo vigente, por encima de otras estrellas del kung-fu.

No es el Jackie Chan al que verán el año que viene en la nueva ‘Rush Hour’. Espero que puedan aceptar mi papel; ya no soy joven, quiero ser un actor de verdad FACEBOOK

TWITTER

No en vano se habla de que también protagonizaría la segunda parte de la nueva versión de Karate Kid, Shanghai Dawn, Night of Shadows y otros filmes.



En El implacable trabaja con el actor Pierce Brosnan, quien caracteriza a un poderoso político irlandés ligado a la dolorosa búsqueda de Jackie Chan, quien a su vez es un hombre común que revela habilidades especiales cuando es víctima de un atentado.



“Es un actor increíble (dice sobre Chan sobre Brosnan), y le estoy muy agradecido; me ayudó muchísimo. Todos me comentan: ‘Jackie, en esta película actuaste muy bien’, pues él me ayudó un montón. Tanto en las locaciones como detrás de escena, siempre me ayudaba a ensayar una y otra vez y me decía: ‘No te preocupes, Jackie, todo lo que no sepas, pregúntame’ ”.



“Además, me enseñó inglés británico, y todo el tiempo estaba dispuesto a ayudarme. Le estoy muy agradecido”, comenta.



A ellos se sumó el director Martin Campbell, conocido como el artífice de Goldeneye (la primera película de Pierce Brosnan en el papel de James Bond) y Casino Royale, en la que Daniel Craig interpretó también al famoso espía británico.



De ahí que en su nuevo proyecto cinematográfico se notan elementos relacionados con aspectos más oscuros de la política o misiones encubiertas y poderosas habilidades físicas de su protagonista.



En realidad, El implacable no decepciona, tiene lo que todo fanático del actor chino espera. A la vez, Chan demuestra que es capaz de salirse del molde.



Es un filme bien contado y, a pesar de que sigue el rumbo del tipo de confrontación que se gesta en lo que podría denominarse una película de venganza, tiene atajos dramáticos que terminan dando sorpresas al espectador.



Así lo ratifica el crítico Peter Travers, de la revista Rolling Stone, para quien “Jackie Chan interpreta a su personaje con un poder emocional crudo y, a los 63 años, sigue haciendo sus impresionantes escenas de acción”.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @CulturaET