‘Killing Eve’, la serie de la que todos hablan

Sandra Oh, la actriz que logró notoriedad por personificar a uno de los protagonistas más queridos de la recordada producción Grey’s Anatomy, ha dicho que ha tenido que esperar 30 años para dar con un personaje que le de el reconocimiento que se merece. Se trata de la agente de bajo rango del MI5, la brillante y discreta Eve Polastri en la serie de ocho capítulos de la BBC America, Killing Eve, una adicta del espionaje internacional que se enfrenta con una némesis de peso: la asesina a sueldo Villanelle, que encarna la casi debutante Jodie Comer, y que resulta la obsesión de Eve Polastri y viceversa.

Esta mezcla de thriller de espionaje y aterrizada visión del mundo de los espías a escala humana, como lo haría la mejor versión de John le Carré, es una reinterpretación del mundo de los agentes secretos con personajes femeninos fuertes e inolvidables. Y el resultado, lejos de una fórmula complaciente con la corrección política, es todo lo contrario: irreverente y a la vez muy en la línea con la tradición a la que hace referencia.



Es la serie de la que todos están hablando y que tiene su primer gran acierto en la actriz Sandra Oh. Esta talentosa intérprete canadiense, de origen coreano, ha contado a la prensa que cuando estaba leyendo el guion de esta trama, adaptada de las novelas de Luke Jennings, buscó y buscó cuál podría ser su papel en esta historia, porque en el original Eve Polastri es descrita como una mujer blanca. “Esperaba, no sé, que me dieran el papel de la recepcionista asiática o algo así, y leí todo el guion buscando eso”, ha dicho.



La Eve Polastri de Sandra Oh es una mujer tan simple y sencilla, lejos de la maniquea sofisticación de 007, que desde ningún punto de vista podría compararse con un James Bond, también funcionario del MI5, al servicio de su majestad.

Potente visión femenina

Lo que se ve en los ocho capítulos de la serie es el acercamiento de la actriz hacia una mujer normal, casada, oculta detrás de la gris burocracia y esperando su momento de gloria para mostrar todo lo que es capaz en un ecosistema poco amigable para la meritocracia femenina. De hecho, es una metáfora de su propia carrera tras su paso por Grey’s Anatomy, cuando en 2005 ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por su rol de la doctora Cristina Yang: Sandra Oh ha sabido esperar pacientemente por mucho tiempo para tener su propio protagónico y apostar por una oportunidad como esta.



La persona que ha desarrollado este show se llama Phoebe Waller-Bridge, actriz, guionista y realizadora que vio en las novelas Codename Villanelle de Luke Jennings la posibilidad de desarrollar algo que no estaba en la televisión hasta ahora: una mirada femenina en el género de espionaje, más allá de poner a dos pugilistas en la arena del thriller como un buen espectáculo. De hecho, gracias a esta showrunner, Killing Eve ha logrado ese conjunto de detalles que la hacen una serie especial y distinta. Un buen producto pop que logra elevados momentos de dramaturgia y suspenso. Y algunos de los pilares, en ese sentido, son el coro de roles femeninos que le dan identidad.



“En las novelas de Luke Jennings tanto el jefe de Eve Polastri como su asistente eran hombres, y nosotros decidimos convertir esos personajes secundarios en roles de mujeres”, ha señalado Waller-Bridge sobre la jefe de inteligencia Carolyn (Fiona Shaw) y la ayudante Elena (Kirby Howell-Baptiste). “Nos decían algunos ejecutivos: ‘¿no son muchas mujeres en el show?’ Pero, qué importa, decíamos nosotros, si son personajes que están bien hechos, bien definidos y bien filmados”. Así las cosas, Phoebe Waller-Bridge y su equipo se las fueron arreglando, luchando contra micromachismos de ese tipo, para ajustar la visión de esta serie de televisión a lo que ella y sus ayudantes pensaban era la mejor opción. Y que se traduce en una mirada interior realmente verosímil sobre lo que significa ser y rendir laboralmente en el mundo masculino de los espías siendo una mujer.

Villana perfecta

La actriz inglesa Jodie Comer fue la elección para los productores de la serie a la hora de interpretar a Villanelle, la otra mitad de esta producción poco ortodoxa.



La rival de la muy aterrizada agente del MI5 es esta asesina a sueldo misteriosa y completamente zafada, de un sentido del humor casi bizarro y completamente amoral e incontrolable cuando se trata de eliminar a sus víctimas: un aparente número de blancos necesarios de borrar del mapa para la todopoderosa organización empleadora para la que trabaja.



La expresión casi cándida y para nada peligrosa de Jodie Comer fue un factor primordial al elegir una actriz de estas características, ya que, según ha señalado la creadora de esta buenísima serie de TV, la idea es que la gente sienta que se puede sentar en el metro, por ejemplo, al lado de alguien como Villanelle y no notar que se trata de una feroz máquina asesina hasta que sea demasiado tarde. Como actriz que es, Phoebe Waller-Bridge sabe que roles como el de Villanelle son uno en un millón, por lo fascinantes y complejos, y, sobre todo, por lo alejados del estereotipo machista en que se suele cosificar a las villanas. “Los roles de malvadas que uno siempre lee son bidimensionales. Así que quise crear un personaje para que una actriz joven pudiera tener la posibilidad de una buena jugada”, comenta. La completa e impredecible falta moral y su sorna constante frente a las convenciones hace de esta villana un hito de la historia de los shows de TV.



Ya está confirmada una segunda temporada de Killing Eve, y, por lo menos en lo que viene, la joven actriz Jodie Comer ha dicho que sabe lo que le gustaría de su rol en lo que vendrá. “Ella nunca muestra emoción, así que me interesa saber cómo encara su pasado. Ella nunca enseña su real cara”, concluye la actriz.



Ernesto Garratt Viñes

El Mercurio (Chile)

Twitter: @ElMercurio_cl