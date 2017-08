Nueva vida para clásicos de la televisión

Esta semana se anunciaron nuevas versiones de dos clásicos de la televisión, que aunque tienen diferente público objetivo y son de géneros diametralmente opuestos. Se trata de la serie de acción 'Miami Vice' y la de animación 'Caballeros del zodiaco'.

La cadena NBC anunció que está trabajando con el actor estadounidense Vin Diesel en un remake de la primera.



NBC todavía no ha hecho el anuncio oficialmente, pero fuentes afirman que la productora del intérprete, One Race Televisión, se asoció con Universal Television.



En el proyecto también está involucrado Chris Morgan, guionista de seis películas de la exitosa saga 'Rápido y Furioso' protagonizada por Diesel. Por ahora se desconoce si el actor aparecerá en el remake.



En 2006 salió en los cines una versión de este clásico con Jamie Foxx y Colin Farrell.



Miami estaba sacudida por los enfrentamientos entre bandas narcotraficantes, los altos índices de criminalidad y la llegada de miles de refugiados cubanos y haitianos cuando la serie se estrenó el 28 de septiembre de 1984.



A lo largo de sus cinco temporadas, ganó dos Globos de Oro -entre ellos el de Mejor actor para Don Johnson- y cuatro Emmy.

‘Los caballeros del Zodiaco’: Saint Seya, el nombre original de la serie, fue creado por Masami Kurumada. Foto: Masami Kurumada

La nueva versión de 'Los caballeros del zodiaco', por su parte, fue anunciada por Netflix en su cuenta de Twitter japonesa. La nueva entrega se llamará entonces 'Knights of the Zodiac' (traducción casi original del título orginal al inglés) y aun no se conoce una fecha de lanzamiento.



Actualmente, la plataforma de 'streaming' tiene entre sus contenidos 'Los caballeros del zodiaco: Leyenda del santuario', una película inspirada en la serie de manga, que en Colombia alcanzó gran popularidad en la década de 1990.



Medios como 'El País', de España, aseguran que esta producción constará de 12 capítulos y que su historia se desarrollará entre las llamadas batallas galácticas y la aparición de los caballeros de plata.



Estos dos anuncios llegan a sumar una lista de 'remakes' de series entre los que se destacan 'Star Trek: Discovery', basada en el clásico de la ciencia ficción, que también estará a cargo de Netflix y que se estrenará el próximo 24 de septiembre.



También habrá nuevos episodios de series que tuvieron recepción muy positiva entre la crítica, como 'Will & Grace' y 'Curb your Enthusiasm', de Larry David, el cocreador de la comedia de culto 'Seinfeld'.



Por el género infantil, también se confirmó recientemente que la película de la serie 'La vida moderna de Rocko' se estrenará el próximo año y llevará el nombre de 'Static Cling'.