Las referencias musicales y peliculeras que han molestado a Colombia

En varias canciones de artistas internacionales y en películas extranjeras se hace referencia a Colombia, pero, en la mayoría de los casos, no son sobre temas positivos.

Casi siempre se habla de drogas, Pablo Escobar, guerra y violencia.



A continuación siete de las referencias que más han incomodado a los colombianos:

Canción: Amarte duro

Es la canción de Víctor Manuelle con Farruko. En una parte, se escucha: "Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca 'e Medallo. Y no soy Pablo, pero tú sabe' lo que te hablo. Que si va' a jugar con fuego, má' me va a llevar el diablo".

Amarte duro Amarte duro, canción de Farruko y Víctor Manuelle. EL TIEMPO

Canción: Sexy robótica

La canción es del reguetonero Don Omar. En una parte, se escucha: “Usa un perfume que hipnotiza, y un polvo mágico que hechiza, (finísimo en Colombia, pues)".



Lo del "polvo mágico que hechiza" hace referencia a la coca.

Sexy robótica Sexy robótica, canción de Don Omar. EL TIEMPO

Película: Sr. y Sra. Smith

El filme fue protagonizado por Brad Pitt y Angelina Jolie. En él se muestra una imagen de Bogotá, capital de Colombia, en medio de la nada, llena de explosiones y calurosa.

Sr. y Sra. Smith Bogotá, según Sr. y Sra. Smith. EL TIEMPO

Película: Daño colateral

Es protagonizada por Arnold Schwarzenegger y trata sobre un hombre que viaja a Colombia para vengar la muerte de su esposa e hijo a manos de guerrilleros colombianos.

Daño colateral Daño colateral, de Arnold Schwarzenegger. EL TIEMPO

Película: Capitán América, el soldado del invierno

Es protagonizada por Chris Evans. En una parte de la película hacen referencia a que Bogotá es un sitio de concentración de grandes terroristas y que el Eln los entrena.

Capitán América, el soldado del invierno Capitán América, el soldado del invierno, de Chris Evans. EL TIEMPO

Película: Colombiana

Protagonizada por Zoe Saldana. Trata sobre una chica colombiana que vio morir a sus padres en su país natal y ahora quiere vengar esos asesinatos. Fue criticada porque hacía ver a los colombianos como sicarios.

Colombiana Colombiana, protagonizada por Zoe Saldana. EL TIEMPO

ELTIEMPO.COM