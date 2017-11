Policía de Nueva York acumula pruebas para arrestar a Harvey Weinstein

El jefe de detectives de la policía de Nueva York, Robert Boyce, dijo que la actriz Paz de la Huerta, de 33 años, "presentó una narrativa detallada y creíble". "Luego buscamos corroboración. Esto pasó hace siete años y encontramos corroboración", afirmó en una conferencia de prensa.

"Tenemos un caso real aquí, así que estamos contentos con cómo va la investigación.

Harvey Weinstein está fuera del estado, precisaríamos una orden de arresto para detenerlo. Así que ahora estamos juntando nuestra evidencia, seguimos haciendo eso, cada día", dijo Boyce.



"Si esta persona estuviese aún en Nueva York y el caso fuese reciente, iríamos enseguida y haríamos el arresto, sin duda. Pero estamos hablando de un caso de hace siete años y primero tenemos que avanzar juntando evidencia", insistió Boyce.



De la Huerta, una actriz de 33 años que nació y creció en Nueva York y es descendiente de nobles españoles, acusó el jueves a Weinstein de violarla dos veces en su apartamento de Nueva York a finales del 2010 en declaraciones a la revista Vanity Fair.



La policía neoyorquina indicó que recibió la denuncia el 25 de octubre y que trabaja en el caso estrechamente con la fiscalía de Manhattan, que designó un fiscal especial de crímenes sexuales para seguir el caso. La primera fue en noviembre de 2010, cuando Weinstein le ofreció llevarla a su apartamento en Nueva York y pidió subir para tomar un trago.



"Sentí miedo, no fue consensuado, todo pasó muy rápido. Rápido se encajó dentro de mí y cuando terminó me dijo que me llamaría", dijo la actriz conocida por su papel en la serie de HBO 'Boardwalk Empire'.



El segundo ocurrió en diciembre. El productor, ebrio, se apareció en su edificio y exigió subir. "Fue repugnante, es como un cerdo (...) me violó".



Decenas de mujeres han denunciado en estos días haber sido acosadas o violadas por el otrora influyente productor cinematográfico. Según conteo publicado en Twitter por una de sus presuntas víctimas, la italiana Asia Argento, 94 en total fueron acosadas o abusadas y 14 dicen haber sido violadas.



La policía de Nueva York había confirmado antes que investigaba activamente la denuncia de la actriz Lucia Evans, que acusó al productor de obligarla a practicarle sexo oral en 2004. La modelo italiana Ambra Gutierrez también denunció a la policía que Weinstein la agredió sexualmente en 2015, pero el fiscal decidió que la evidencia no era suficiente para procesarlo.



AFP