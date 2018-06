Luis Miguel, la resurrección de un ídolo

Hace tres años, en 2015, eran pocos los que apostaban por el cantante Luis Miguel. Las millonarias deudas y demandas que arrastraba, el malestar generalizado de sus fans por la cancelación sistemática de sus conciertos, sus flirteos con las drogas y el alcohol y sus constantes escándalos amorosos habían sumido al ‘Sol de México’, como se le conoce desde que saltó a la fama cuando era un niño, en el más ingrato de los olvidos.



Sin embargo, Netflix, en alianza con Telemundo, ha logrado lo imposible: resucitar al ídolo mexicano de los 80 y los 90 y humanizar a una de las figuras de la industria musical más díscolas y herméticas con su vida privada.

Cada domingo, son miles los seguidores que se agolpan delante de sus pantallas para seguir un nuevo capítulo de la serie sobre la vida del cantante, cuya producción fue supervisada y autorizada por el propio Luis Miguel –la única hasta el momento–. “Está contando unos secretos que ha guardado ocultos durante mucho tiempo. Deja que todo el mundo entre a mirar. Y muchos creen que lo están conociendo por fin”, explicó Martha Figueroa a ‘El País’ de España, autora de la biografía ‘Micky, un tributo diferente’.

La serie se ha convertido en un fenómeno en México y en varios países de Latinoamérica. La fascinación con el personaje es tal que no solo genera interés en los fanáticos del cantante, sino en aquellos que apenas conocían algo sobre él. “Nunca me gustó su música, pero la serie me ha atrapado. Primero porque está bien contada y segundo porque me ha generado mucha compasión por Luis Miguel. Vivió momentos muy duros, como una persona más, como tú y como yo”, comenta Lisbeth Gómes, una colombiana de 29 años que reconoce que cada domingo espera con ansias la nueva entrega.



Para Priscila Navarrete, periodista mexicana, el éxito de la producción radica en que “sacia el morbo” alimentado alrededor de su vida durante décadas. “Confirma rumores que siempre habían sido un misterio”, añade.



Ambas coinciden en que ese es uno de los puntos fuertes de la producción: la capacidad de generar empatía en el espectador por medio del relato de pasajes de la vida de Luis Miguel que jamás se habían hecho públicos, entre ellos, la complicada relación con su padre Luis Rey; la extraña desaparición de su madre en 1996, la italiana Marcela Basteri, de la que todavía se desconoce su paradero; su primer desengaño amoroso o la soledad del estrellato. El público siente compasión por lo que ocurría detrás de bambalinas, cuando los focos se apagaban y el ídolo se volvía humano.



“Muestra a un personaje tridimensional que tomó decisiones, ni buenas ni malas, solo decisiones. Se muestra como pasa de niño a adulto en poco tiempo; Luis Miguel se saltó muchas etapas”, contó el director de la serie autobiográfica, Beto Hinojosa, al diario ‘Universal’ de México.



Otro de los aciertos de la producción es el elenco de actores, con Diego Boneta (Ciudad de México, 1990) a la cabeza, quien interpreta a Luis Miguel de forma magistral. El joven de 28 años, ídolo de masa en su país natal por su papel en la serie adolescente ‘Rebelde’, no solo da vida al ‘Sol’, sino que es el responsable de cantar sus canciones sin que la serie pierda un ápice de credibilidad o esencia. “Sentí muchos nervios antes de que saliera porque había muchas expectativas detrás. Pero después de ver la reacción de los fans, del público, de los críticos, ha sido realmente increíble. Estoy tan sorprendido y tan agradecido con todos porque ha sido un gran esfuerzo”, dijo el actor al medio ‘ZonaPop’.

Toda buena historia necesita un villano bien construido que, en este caso, personifica Luis Rey, el ambicioso y mezquino padre de Luis Miguel, al que da vida el catalán Oscar Jaenada (Barcelona, 1975). La carga dramática que recae en este oscuro personaje y su responsabilidad en muchos pasajes dolorosos de la vida de su hijo le han valido el odio generalizado de los mexicanos que ya le apodan como “el personaje más odiado de México”, en palabras de su presidente, Enrique Peña Nieto. De hecho, ya hay una firma que comercializa camisetas con la frase ‘Te odio Luisito Rey’.



Rey fue un cantante español que gozó de cierta fama en los 70, pero venido a menos por sus excesos y que, según relata la serie, explotó la carrera de su hijo desde que tenía 11 años. Cuando Luis Miguel fue mayor de edad, rompió cualquier relación con su progenitor que, hasta ese momento, ejercía de su manager. Se dice, incluso, que cuando se enteró de la muerte de su padre, en 1992, a punto de salir al escenario en un concierto en Argentina, se negó a cancelarlo, sumido por el rencor. La producción también da a entender que Rey ofreció a su mujer Marcela a una importante figura de la política mexicana de entonces, el exjefe de policía Arturo Durazo Moreno, para que se acostara con ella y, a cambio, ayudara al pequeño Luis Miguel en su carrera.



El éxito de la serie, que se estrenó el 22 de abril, también se está haciendo notar en las plataformas digitales de música, donde el artista está batiendo récords. En Spotify, por ejemplo, las reproducciones del catálogo musical de Luis Miguel han aumentado un 200 por ciento en comparación con el promedio previo a su estreno. ‘Culpable o no’, tema que presentó en 1998, se codea con los éxitos del momento y se mantiene entre las cinco canciones más escuchadas de México desde hace semanas. Y Netflix ya confirmó que habrá una segunda temporada.



