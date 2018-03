Ray Santiago, el actor que se burla de los demonios

“Sabes que le tengo mucho miedo a la muerte”, confiesa el actor neoyorquino de origen puertorriqueño Ray Santiago, protagonista de la serie Ash vs. Evil Dead, en la que, irónicamente, lucha contra demonios y se enfrenta a la posibilidad de morir o resucitar en casi todos los episodios.

“Bueno, pero la hacemos con un poco de humor también”, bromea Santiago en una entrevista con EL TIEMPO, con una risa malévola.



Santiago interpreta a Pablo Simón Bolívar, un inmigrante hondureño en Estados Unidos que emula con un particular estilo a Sancho Panza en esta producción televisiva, en la que acompaña a Ash (Bruce Campbell): un héroe un poco tonto que tiene que luchar contra demonios y debe salvar a la humanidad de su destrucción.



La trama se gestó a partir de lo que cuenta el filme de Sam Raimi Mala muerte (Evil Dead, 1981) y que después derivó en dos producciones más (Evil Dead 2 y Army of Darkness), que se convirtieron en piezas de culto entre un circuito de adoradores del género del horror. Esa fue una saga desenfrenada que siempre tuvo a Campbell como un guerrero solitario e incorrecto.



Ahora, la fórmula se reinventa con una serie más enfocada al divertimento aterrador. La aventura gustó tanto que acaba de estrenar su tercera temporada (los lunes, a las 9:45 p. m. por el canal de TV paga Fox Premium Series).



“Cuando era pequeño me encantaban los monstruos, le temía a la oscuridad, pero amaba a Freddy Krueger y hasta a Buffy la caza vampiros (...) Me aterroriza lo que pueda pasar cuando uno fallece, pero esta oportunidad me ha ayudado mucho a manejar ese miedo”, recalca el actor de 33 años, quien estuvo recientemente de vacaciones en Colombia.

“Con Ash vs. Evil Dead, ya la gente me recuerda no solo por haber sido el hijo de Ben Stiller en la comedia La familia de mi novia (Meet The Fockers). Hoy saben mi nombre, a pesar de este pelo, esta cara chistosa o estos bigotes. Siento que hay un camino que se está expandiendo”, reflexiona.



Con su papel de Pablo Simón Bolívar también revive ese sueño de ser un héroe y, sobre todo, un héroe latinoamericano en la televisión estadounidense. Pero no deja a un lado otras ambiciones artísticas.



“Quiero dirigir, contar mis propias historias y tener un poco más de control en ellas, que pueden llegar al cine o la TV (...) creo que eso se logra escribiendo y creando todo el tiempo”.

Una escena con Ray Santiago, Arielle Carver-O’Neil, Bruce Campbell y Dana DeLorenzo. Foto: AMC

Frente a la cámara lo lastiman, sufre de extrañas posesiones y a veces le salva la vida a su Quijote imperfecto.



Cuando era niño, a Santiago le gustaba espiar a su abuela practicando algunos ritos de santería en agradecimiento a Santa Bárbara por proteger a su familia. “Eso también fue la semilla para dar vida a este papel que ahora todos ellos (sus allegados) no se pierden nunca”, reconoce el actor, que ha desarrollado su propios ritos antes de ir a rodar.



“Cuando fuimos a trabajar a Nueva Zelanda, me levantaba muy temprano, me ponía los audífonos y escuchaba música muy tétrica, como las melodías de la película Requiem por un sueño, que es impresionante”, detalla.



Así mismo, caminaba por calles frías y solitarias antes de llegar a la locación donde se grababa la serie. “Imaginaba que los demonios me iban a atacar”, confiesa el actor, quien llegó a soñar en un momento con ser modelo. Pero, como ya lo dijo, su rostro le tenía otro destino.



“Cuando estrenamos la primera temporada, llevé a mi mamá y ella estaba muy emocionada. De pronto me quedé mirando un afiche gigante en un edificio con mi rostro y el nombre de Ash vs. Evil Dead, entonces pensé que ese loco sueño de alguna manera se había hecho realidad”, finaliza.

Dónde y cuándo

Los lunes a las 9 :45 p. m. por el canal de TV paga Fox Premium Series.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1