‘Un actor tiene que explorar todo tipo de personajes’: Rafael Novoa

Desde hace unos años, el actor colombiano Rafael Novoa ha encontrado en la producción de series web una veta para desarrollar su carrera. Con la ayuda de su esposa, Adriana Tarud, y en países como México, ha logrado ser reconocido por series como ‘Anónimo’ y ‘Clonados’, que hacen parte del proyecto ‘Rafael Novoa sin filtro’, las cuales han obtenido nominaciones en los Premios India Catalina, y ‘Son de tacón’, en el Buenos Aires Web Fest. El actor, uno de los participantes de ‘Masterchef Celebrity’, que comienza este martes a las 9:30 p. m., por el Canal RCN, habló con EL TIEMPO –vía correo electrónico– sobre su vida profesional, el futuro de la televisión y su familia.

Ha incursionado en series web con ‘Rafael Novoa sin filtro’. ¿Cómo ha sido esa experiencia?



Ha sido una experiencia maravillosa; primero, por lo nuevo que fue para mí trabajar este tipo de formatos, los cuales tienen un lenguaje y una forma de producirse totalmente distintos a los de la TV. Y, segundo, por tener la oportunidad de descubrir nuevos personajes no estereotipados con los cuales podía retarme al interpretarlos y darme algunas licencias.



¿Qué tan difícil fue pasar de ser el galán a convertirse en un travesti en la serie web?



El actor siempre tiene que estar abierto a explorar todo tipo de personajes, siempre y cuando esté la comodidad y convencimiento de querer interpretarlos. La primera temporada de ‘Son de tacón’ surge de un trabajo entre mi esposa, Adriana Tarud, y Yerbabuena Films, donde, entre todos, decidimos que el personaje del ‘casting’ iba a ser el de la ‘Pirruri’ (un transformista). A partir de ahí, Claudia Cruz escribió el guión de la historia y, luego, la producción de la misma. Fue una oportunidad para demostrar que hay otras facetas y retos por asumir, a través de personajes que difícilmente encontraría en el mercado.



¿Por qué escogió representar a un deportista de lucha libre, totalmente opuesto, para la siguiente temporada de ‘... sin filtro’?



‘Anónimo’ fue una gran aventura y apuesta al nivel de historia ya que mezclaba realidad con ficción. La temática surgió por un contacto que Adriana hizo con la Liga de Lucha Libre de México, la Triple A, por medio del productor Juan Maldonado, y a todos nos pareció un mundo muy interesante y un tema sumamente atractivo. A partir de este contacto, nuestra socia en ‘Rafael Novoa sin filtro’, Claudia Cruz, desarrolló el guion. Cuando se tiene la libertad de explorar la creatividad a la hora de contar e interpretar historias resultan ejercicios muy enriquecedores a nivel actoral. Fue un reto que disfruté.



Estas producciones les han dado nominaciones importantes...



El que hayamos sido nominados por segunda vez en los premios India Catalina por ‘Anónimo’ y ahora por ‘Clonados’, y que también estuviéramos seleccionados en el Buenos Aires Web Fest (‘Son de tacón’), compitiendo con producciones digitales de todo el mundo, marca un paso importante y nos ubica en el mapa de este nuevo mundo de las series web. El reconocimiento de la gente y de este tipo de nominaciones nos indica que algo estamos haciendo bien y que vamos en el camino correcto. Es un reconocimiento a un trabajo en equipo y esfuerzos por innovar, crear y atreverse.



¿Cree que, como pasa ahora con servicios de ‘streaming’, ese será el futuro de la televisión?



Hemos visto cómo la televisión ha adquirido un poder extraordinario a la hora de contar historias y la manera como se producen, pero los medios de distribución creo que seguirán cambiando constantemente. Lo que sí es cierto es que así como está cambiando el comportamiento del consumidor, los canales o plataformas de distribución deben adaptarse rápidamente a estos cambios de comportamiento.



Dijo en una entrevista que la actuación en Colombia estaba en crisis y que por esa causa se marchaba a México. ¿A qué le atribuye esa crisis?



La actuación en Colombia no está en crisis, los actores y actrices colombianos son de un nivel muy alto, solo que la cantidad de producciones que se están realizando en televisión bajaron muchísimo en relación con algunos años. El medio del entretenimiento está cada vez más globalizado y es necesario abrir mercado en otros países.



Esa crisis de la que habla fue, en parte, la que lo llevó a realizar la serie de ‘streaming’?



Lo bueno de esas crisis es que nos obliga a todos a reinventarnos, a buscar alternativas e innovar. Lo malo que le puede pasar a un ser humano es caer en una zona de confort. Y lo bueno que le puede pasar a uno es que lo saquen de esa zona y así verse obligado a tomar decisiones que en otro momento ni siquiera se hubieran contemplado. Y volviendo al tema, todo radica en la capacidad de adaptarse a un mundo cambiante donde la tecnología nos obliga a explorar otros formatos y medios de comunicación.



Usted es de los pocos actores cuya vida privada carece de escándalos. ¿Cómo maneja la fama?



A mí lo único que me apasiona de la actuación es el oficio como tal en el momento de actuar, lo demás viene por añadidura. Lograr la fama nunca ha sido mi objetivo con respecto a mi profesión, es más, juega un poco en contra de mi personalidad. La fama les quita humildad a las personas y hace crecer egos, haciendo que las personas olviden quiénes son y de dónde vienen.



¿A qué le atribuye la estabilidad del matrimonio con Adriana Tarud?



Los seres humanos somos complejos por naturaleza, pero estoy convencido de que la actitud y el querer funcionar como pareja es fundamental. Todas las relaciones tienen sus altibajos, pero también está en uno trabajar día a día. De amor no se vive, la comunicación y hablar es indispensable. Ir creciendo y construyendo en pareja es genial.



¿Cuáles son los pros y los contras de trabajar junto con su esposa como productora de sus proyectos?



Trabajar con Adriana en todo es un pro, cuando se tiene humildad, se reconoce el talento de los demás y uno se deja guiar. Adriana es genial y muy talentosa en lo que realiza y se propone, y reconozco eso. Y en contra, nada, es mi amiga, cómplice, consejera...



¿Cómo le ha ido en el papel de padre con su hija, Alana?



¡Alana!, mi hija, por favor... es lo mejor y lo más lindo que nos ha dado la vida. Enamorado de mi familia. Las palabras jamás alcanzarán para poder expresar lo que es el amor por un hijo, en nuestro caso hija. Maravillosa.



ORLANDO RESTREPO

Editor sección Domingo

orlres@eltiempo.com