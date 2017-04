Directora colombiana irá a la Quincena de Realizadores de Cannes

La Quincena de Realizadores del Festival de Cannes dio a conocer una selección heterogénea que será inaugurada por Juliette Binoche y Gérard Dépardieu con 'Un beau soleil' e incluye la ópera prima de la colombiana Natalia Santa, 'La defensa del dragón'.



Los 19 largometrajes y 10 cortometrajes de su 49 edición podrán verse en esta sección paralela e independiente de Cannes, centrada en la cinematografía de autor, entre los próximos 18 y 28 de mayo.

La comedia de Binoche y Dépardieu, protagonizada igualmente por Valeria Bruni Tedeschi, está dirigida por la francesa Claire Denis y supone un cambio de registro en una cineasta acostumbrada en sus trabajos anteriores a mostrar una cara más dura de Francia.



Francia, EE.UU. e Italia son los tres países más representados en esta edición, en la que el filme de Santa es el único latinoamericano entre los largometrajes. Su película habla de "un ajedrecista que vive de apostar partidas, un relojero que no se resigna a cerrar su taller y un homeópata cuya vocación es el póquer", que "pasan los días en el centro de Bogotá refugiados en la seguridad de sus mundos".

La Quincena mezcla la presencia de debutantes con cineastas reconocidos, como en el israelí Amos Gitai, que retoma su "cámara de combatiente" con 'West of the Jordan River (Field diary revisited)'.



Entre los nombres conocidos se encuentra también el estadounidense Abel Ferrara, que con 'Alive in France' ofrece, según la Quincena, "una suerte de filme musical sobre su gira en Francia hace un año y su paso por la cinemateca de Toulouse, donde habló de su intención de hacer un cine diferente". Las proyecciones permitirán además adentrarse en una cara más desconocida de Estados Unidos.



'Bushwick', de Cary Murnion y Jonathan Milott, refleja la división en ese país; 'The Florida Project', de Sean Baker, ofrece una mirada sobre la América de los descastados, o 'The rider', de Chloé Zhao, llevará a Cannes un wéstern realista. La organización recuerda en su web que en esta sección han participado en ediciones anteriores nombres ahora consagrados como George Lucas, Martin Scorsese, Ken Loach y Jim Jarmusch, así como Michael Haneke, los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne o Sofia Coppola.



Habrá espacio también para el documental 'Nothingwood', en el que Sonia Kronlund introduce al público en Afganistán, o para cinematografías menos conocidas, como la zambiana, de la mano de Rungano Nyoni y su primer largometraje, 'I am not a witch'.

La película sobre la juventud estadounidense y sus sueños 'Patti Cake$', de Geremy Jasper, cerrará esta sección, que incluirá entre sus cortometrajes diez producciones, incluida la del colombiano Camilo Restrepo ('La bouche') y la del brasileño Gabriel Martins ('Nada').



El festival de Cannes anunció el pasado 13 de abril las películas que competirán en su selección oficial, y la Semana de la Crítica, otra sección paralela del certamen, revelará su propio listado mañana.