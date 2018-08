¿Quiénes vuelan alto en ‘Pájaros de verano’?

Una historia de amor y tragedia

Con el estreno de Pájaros de verano, los directores Cristina Gallego y Ciro Guerra se adentran en el corazón de la cultura wayú y en la forma como el narcotráfico permeó sus arraigadas tradiciones dejando a su paso muerte, traiciones y venganzas.



Dedicados durante una década a desarrollar el guion, basado en una idea de Gallego, Pájaros… se cuenta desde una óptica femenina, en tono de tragedia y dividida por capítulos.



Zaida y Rapayet, interpretados por Natalia Reyes y Jose Acosta, protagonizan la historia de amor de este filme ambientado en La Guajira y que aprovecha elementos del drama, el wéstern y los relatos de mafiosos.



“Empecé a trabajar en el personaje con el primer guion que recibí, en español y hasta ahí todo bien. Luego llegó un segundo guion, con los diálogos escritos en wayuunaiki y todo empezó a dificultarse. Por más que lo intentaba no se me entendía nada”, cuenta Acosta, magdalenense que lleva diez años en la actuación.



Reyes, que está rodando la nueva entrega de Terminator, realizó un proceso de inmersión durante cuatro meses en una ranchería wayú antes de empezar filmaciones.



“Me impactó el papel de la mujer. Es una figura fundamental, muy respetada. Es una sociedad matrilineal, eres wayú solo si tu madre lo es. También son fundamentales en la economía, que está basada en su trabajo, en sus mochilas y otras artesanías.

Pero al mismo tiempo… el tema de los matrimonios arreglados, que te elijan el marido, o en muchos lugares donde la mujer tiene que hablar a través de un hombre, es muy contradictorio. Sin embargo, más que entrar a juzgar su cultura entré a entenderla, sin justificar o defender absolutamente nada, entender de dónde viene, por qué lo hacen y por qué lo respetan, cómo entran en ese contrato social que tienen”.

La matrona del clan

Carmiña Martínez es Úrsula Pushaina. Foto: Mateo Contreras

Sobre Úrsula recae el peso principal del filme. Para la experimentada actriz Carmiña Martínez no fue fácil, porque su personalidad suave y dulce contrasta con la dureza que transmite en la pantalla.



Para ella, convertirse en la matrona del clan Pushaina fue de sal y de dulce: pudo volver a sus orígenes wayús (su abuela era de esa etnia), pero enfrentó el rechazo de los hombres que participaron como extras y que no la veían con seriedad en su rol.



“Las raíces están, lo que uno ve y siente de niño va a perdurar de por vida, por eso pensé: ‘Por el entorno de mis primeros años va a ser fácil y el wayuunaiki se me va a dar con facilidad’. Pero no sucedió así, fue una lucha en la que hubo momentos angustiosos en que pensé que mi cerebro no iba a poder, al final logré coger la esencia y que los diálogos fluyeran”, cuenta la intérprete que acumula tres décadas entre el teatro y la academia.

José Vicente Cotes: el palabrero

José Vicente Cotes (izq.) es uno de los actores naturales del filme. Foto: Mateo Contreras

Es uno de los tantos talentos naturales del elenco de la película. En la vida real, pertenece al clan Ipuana, en la comunidad indígena de El Pasito. “Los wayú no

escribimos, aunque somos bibliotecas andantes, somos egoístas en eso. Si tú no

preguntas, yo no lo digo y me voy para el cementerio con lo que sé”.

Jhon Narváez es Moisés

Moisés ama el dinero fácil y es el mejor amigo de Rapayet (Jose Acosta). “Mientras él se casa y conforma una familia, Moisés no quiere madurar, solo pasarla bien con ron y mujeres. Para eso es la plata. Interpretarlo fue una tremenda aventura para mí porque tiene cosas mías y otras que definitivamente no haría”, confiesa este actor de teatro.

Juan Bautista es Aníbal

Gestor cultural, vivió la época de la bonanza marimbera durante su juventud en El Molino (Guajira). No solo fue testigo, sino que se involucró en ella. “Era un negocio tan público que uno salía a comprar marihuana como si fuera yuca”. Actor sin formación, en el filme interpreta a la cabeza del clan familiar que enfrenta a los Pushaina, a pesar de ser familiares.

Greider Meza es Leonidas

Guajiro y actor natural, Meza encarna a la oveja negra, el hijo malcriado de Úrsula Pushaina. “Entendí cómo era la forma en la cual el guajiro se volvió loco con el poder ( ‘enchoyarce’). Por eso quiero que mi personaje sea un ejemplo para nuestra cultura, que nuestros jóvenes vean que el camino de la delincuencia y la violencia no es el indicado”.



