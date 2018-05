Actores de ‘Por 13 razones’ defienden el mensaje de la serie

El año pasado, la serie 'Por 13 razones' ('13 Reasons Why') fue el centro de atención de halagos y críticas al exponer problemas puntuales de la juventud como el acoso escolar, la sexualidad y el suicidio. Todo eso, en torno a la historia de Hanna Baker, una joven que deja una serie de casetes en casa de un amigo, en los que va narrando lo que la motivó a quitarse la vida.

Pero además, este drama consiguió algo muy interesante: que muchos padres en el mundo se sentaran a ver la producción de Netflix junto con sus hijos, configurando un vínculo importante del que se gestaron discusiones profundas dentro del entorno familiar.



También hubo sombras de polémica y de críticas negativas que acusaron a 'Por 13 razones' de hacer una cierta apología del suicidio y exponer a situaciones muy fuertes a su audiencia.



Ese contraste sirvió para que la historia televisiva, inspirada en la novela homónima del escritor estadounidense Jay Asher, fuera un éxito y preparó el terreno de extender la trama con la puesta en marcha de una segunda temporada que, por cierto, ya está disponible en la plataforma de contenidos de Netflix.



En principio, eso se vio como una decisión peligrosa, pues la narrativa original daba un cierre perfecto e impactante a las desventuras de los adolescentes protagonistas.



Pero eso significó un reto para enfocar la nueva etapa de la serie en las consecuencias que tuvo la muerte de Hanna Baker en sus compañeros, así como la revelación de algunos de sus conflictos profundos.



“Creo que para todos nosotros era obvio que, desde el principio, la producción debía ser una historia con sensibilidad, pero también con la mayor fidelidad posible. Ese ha sido el punto de partida para una segunda temporada con más recursos y formas de mantener no solamente la tensión, sino esa necesidad de discutir lo que viven estos jóvenes”, reflexiona en una entrevista con EL TIEMPO Brandon Flynn, quien interpreta a Justin Foley: un muchacho popular, pero con una desastrosa vida familiar.



“Cuando tuve el guion en mis manos se lo envié a mi madre (a pesar de que eso no estaba permitido), ya que somos muy cercanas y ella me ayudó mucho a asimilar las situaciones que se describían. En realidad, nuestra relación se ha afianzado mucho gracias a las charlas que tuvimos”, recuerda Alisha Boe, que regresa a su personaje de Jessica Davis: una chica que es víctima de una violación.



“A mí realmente me ayudó a reconocer cosas que me sucedieron cuando era más joven y a entender esa transición, cuando pasas de ser la mayor responsabilidad de tus papás a tener que enfrentar el mundo por ti mismo”, agrega Flynn.



Ambos actores defienden el objetivo de la serie de exponer temas difíciles –como el suicidio o la violencia– que rodean el ámbito escolar.



“Esas cosas están sucediendo (…). Por ejemplo, las redes sociales son fuente de mucho maltrato, pero a la vez son el canal a través del que muchos pueden compartir sus preocupaciones o problemas (...). Que esta temporada se pueda ver en más de 190 países da relevancia a una discusión acerca de lo que afecta a la juventud”, recalca Boe.

Eso la ayudó a asumir en la ficción un evento traumático en el que su personaje tiene que redescubrir su cuerpo y la relación con su entorno. Otro punto que se repite dentro de la trama es el de ocultar situaciones como detonante de muchos giros inesperados.



“Guardar secretos es lo que nos hace sentir cómodos; es un mecanismo de defensa, pero también puede ser el causante de un gran daño tanto para ti como para los demás”, reflexiona Flynn.



La crítica ha sido equilibrada con este nuevo ciclo de la serie. “Los guionistas capturan con precisión la angustia egocéntrica de la mente adolescente”, escribió Kristen Baldwin en la revista 'Entertainment Weekly'.



Mientras que otro punto de vista tuvo Diana Sánchez Urangala, periodista mexicana de la revista 'Cine Premiere': “Cada episodio se esfuerza por justificar su existencia, pero no lo logra del todo”, opinó.

