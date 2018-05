Así se transformó Alden Ehrenreich en Han Solo

Los días para Alden Ehrenreich dejaron de ser los mismos hace tres años. El intérprete superó su fama como uno de los protegidos del realizador y director Steven Spielberg, lo que le valió papeles en algunas series y películas, y se convirtió en el nuevo Han Solo.



En 2015, LucasFilm –fundada por el creador de 'Star Wars', George Lucas, y hoy propiedad de Disney– echó sus cartas al arriesgarse con otra historia derivada del universo de esta saga cinematográfica de ciencia ficción, tras haberle funcionado la fórmula con 'Rogue One' (2016). Ahora se remontó a los orígenes de uno de sus personajes más icónicos: Han Solo, piloto del Halcón Milenario, a quien Harrison Ford convirtió en un mito en la gran pantalla.

“Él es parte de un universo de apostadores y figura del mundo criminal que lleva sus situaciones al límite y tiene grandes habilidades sociales. Pero también es un tipo con muchas inseguridades. Creo que esa mezcla es la que ha conquistado al público”, cuenta Ehrenreich, protagonista de Han Solo: una historia de Star Wars, que ya se encuentra en las salas de cine colombianas.



El californiano, de 29 años, origen judío y quien obtuvo algunos papeles en el cine –Hermosas criaturas y ¡Ave, César!–, conversó en esta entrevista, cedida por Cinecolor Films, acerca del personaje que podría catapultar su carrera.



¿Le gustaba Han Solo desde antes de interpretarlo?

​

Mucho. De hecho, recuerdo estar viendo la primera película de Star Wars, 'Una nueva esperanza', de 1977, cuando aparece en escena la Estrella de la Muerte. Es épico.

¿Dimensionó el tamaño del personaje al que estaba interpretando?



Pasé mucho tiempo preparándome: vi las películas, leí, investigué, hablé con la gente que estaba haciendo la película y que conocía a Han Solo. Desde cuando me escogieron y revisé el guion (escrito por Lawrence y Jonathan Kasdan), sentí el carisma del personaje, me encantó su sentido del humor y la forma como los productores plantean sus orígenes. Pasé seis meses de preparación. Cuando llegué al set estaba feliz, me sentía conectado con Han Solo, y con el hecho de dar vida a un personaje tan importante en una franquicia que la gente adora.



¿Cómo define esta película?



Tiene un tono particular, es divertida, aventurera, ves mundos y ambientes diferentes y conoces a nuevos personajes. Hay una gran cantidad de secuencias de acción y la trama mantiene la tensión con tan buen sentido del humor que es imposible tomarse en serio la historia.



¿La película cuenta cómo se conocieron Han Solo y Chewbacca?



Sí. La gente quiere mucho a Chewie porque lo ven como una especie de perro: es emocional, leal y protege a Han. Es muy divertida esta relación porque luce como un matrimonio que lleva bastantes años de casados: se entienden a punta de gestos y siempre están refunfuñando, aunque al final del día saben que tienen algo muy profundo entre ellos.

Emilia Clarke interpreta a Qi'ra, el primer amor del famoso contrabandista y piloto. Foto: LucasFilm



¿Qué le aportará esta película al universo de ‘Star Wars’?



Su particular sentido del humor, porque es la naturaleza de Han Solo. Además, revela detalles del lugar donde creció y la gente a la que va conociendo en su viaje. Este filme se aleja un poco de la filosofía de los jedis que enmarca la saga y presenta una especie de vaquero que le da una vibra refrescante a todo el universo. Esta película es como una expansión de los personajes que están en un lado más oscuro.



¿Piensa que se mantiene el espíritu de las películas originales?



Muchísimo. Hay una cantidad enorme de homenajes y de detalles que forman parte de la franquicia y las películas.

