La nueva batalla del protagonista de 'Breaking Bad'

“Estoy en una película antibélica, que revela con profundidad el valor de la amistad”, responde desde Londres el actor Bryan Cranston, en referencia a este filme un drama de tres excombatientes de la guerra de Vietnam que se vuelven a ver en una insólita y dolorosa situación. La producción se estrena el 10 de mayo en Colombia.

El californiano viene de hacer una temporada de la obra Network en el National Theater de la capital británica, con la que ganó el premio Olivier al mejor actor, y de participar en 'Isla de perros', la última producción animada del realizador Wes Anderson. Reconoce que la aventura de comedia y mucho drama que propone 'Reencuentro' le ha dado un respiro a una carrera imparable y signada por su éxito como Walter White, el tímido profesor de química que se convierte en un peligroso narcotraficante en la serie ‘Breaking Bad’.

Bryan Cranston se hixo famoso en todo el mundo por su papel de Walter White en 'Breaking Bad'. Foto: Foto: AXN

‘Reencuentro’ cuenta con el apoyo de otros dos pesos pesados de Hollywood: Steve Carell y Laurence Fishburne. La película se enfoca en la amistad de Larry ‘Doc’ Shepperd (Carell), Richard Mueller (Fishburne) y Sal Nealon (Cranston), que parece reactivarse cuando ‘Doc’ decide contactarlos para que lo acompañen a recoger el cadáver de su hijo, muerto durante un operativo militar en Irak.



La trama, ambientada en el 2003, propone una mirada a las consecuencias de la guerra, con tres personalidades que chocan mientras asumen un viaje de autodescubrimiento y que ofrecen varios momentos divertidos.



La vida no ha sido fácil para ninguno de los protagonistas: hay dolor, transformaciones profundas y, en el caso de Sal Nealon, una irrefrenable necesidad de acercarse a los excesos. Su papel en el filme es el de alguien que ha tenido un trauma pero se aferra ferozmente a las situaciones que lo hacen sentir vivo. Cranston, de 62 años, conversó con este diario sobre esta experiencia.



Sal Nealon es contradictorio: puede ser destructivo, pero a la vez muy humano…

​

Sí. Es de esos personajes en cuyo desarrollo uno puede gastar mucho tiempo, porque es un poco agresivo, le gusta tomar, fumar, usar drogas, comer en exceso. Es de los que consumen cosas y quiere todo para él; pero, a la vez, una de las cosas que más aprecié al interpretarlo es que refleja mucha bondad (…). Es un gran amigo, por encima de todo.



La película explora el significado y los retos de la amistad. ¿Cree que eso la acerca más al drama?

​

Lo más hermoso de la historia, o lo que a mí me interesó del guion, fue el hecho de que no se podía clasificar en un solo género. Claro, es una película que explora el drama, pero tengo que insistir en que apunta a momentos que dan un aire de diversión. En mi opinión, el sentimiento sobre el que se mueve todo es la esperanza.



Como usted lo dijo, es una película en contra de la guerra, pero ¿qué significa ese concepto para usted?

​

Es algo que ha estado junto al ser humano desde los principios de nuestra historia y veo que siempre habrá una idea de la guerra alrededor de nosotros. No creo que sea realista pensar que podamos borrar la guerra de nuestra vida, pero sí es factible incentivar pensamientos o ideas que puedan aplacar su poder.



¿Es eso posible en un mundo con tantos conflictos? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un ambiente político muy complejo.

​

Creo que hay un paralelo interesante entre el mensaje de la película y lo que está pasando en el país: normalmente no puede haber un cambio o un ambiente positivo sino se experimenta primero una situación difícil (…). En la trama de nuestro filme, los personajes van a vivir transformaciones radicales, pero será después de recorrer un camino largo y difícil.



Tener a Steve Carell y a Laurence Fishburne debió ser una bendición...

​

Totalmente. La química fue muy buena y nos hicimos amigos durante el rodaje (...). Posiblemente vuelva a trabajar con ellos de nuevo (dice emocionado).



‘Reencuentro’ es una película intimista. ¿Cuál es su valor en una carrera tan intensa como la suya?

​

Soy muy afortunado por tener la oportunidad de trabajar en historias como esta. En realidad, siempre me han interesado las historias que tienen alma, las que tienen algo que decir. Es así de simple.

De aspirante a policía a actor

Cranston pudo haber sido policía (estudió ciencias policiales en 1976), pero terminó dedicado a la actuación. A los 62 años ha participado en más de 150 producciones, entre comerciales de televisión, filmes y series. Se lo recuerda especialmente por la comedia ‘Malcolm’, el impactante drama de acción ‘Breaking Bad’ y películas como ‘Drive’, ‘Argo’, ‘Godzilla’, ‘Trumbo’ (por la que fue nominado al Óscar en el 2016) y ‘El infiltrado’.



Recientemente produjo y participó en ‘Electric Dreams’, una serie de ciencia ficción inspirada en las historias del autor Philip K. Dick, el mismo que inspiró ‘Blade Runner’.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura

En Twitter: @AndresHoy1