Programas que nos cuentan el fútbol de otro modo

'We are the Champions', de Queen; 'Dame una alegría', de Tr3sdeCoraZón de Medellín; 'La mano de Dios', de Rodrigo Alejandro Bueno; 'Mariposa Tecknicolor', de Fito Paez; 'Matador', de Los Fabulosos Cadillacs; 'Los caminos de la vida', de Vicentico; 'Estadio Azteca', de Andrés Calamaro y 'Gol de mi corazón', de Dr. Krápula, entre otros, son temas que saben a deportes y a fútbol.



Y 'Cronografía mundial', la nueva temporada de la serie 'Cronografía', de Canal Trece, pone estas canciones en la pantalla para que no solo se mezclen con este deporte, sino que nos cuenten hitos del fútbol.

Estas cápsulas realizadas en graficación y animación se emitirán todos los días, desde este lunes, a las 10:30 a. m. por el canal público.



Son 12 en total y sobre ellos Rodrigo Rodríguez, creador de esta idea junto a Dahiana Rodríguez, dice: “Podremos ver la pasión que tienen los hinchas del fútbol por su equipo, por un jugador, por la bandera. Ellos adaptan melodías, letras, poemas, ritmos de la cultura popular y las cantan para alentar a sus equipos. Los artistas componen con relación a un hecho futbolístico, un jugador o un estadio. Esta disciplina es pasión y la música es un medio perfecto para expresarla”.



Cuenta que también se podrán ver hechos contundentes de este deporte, como la llamada ‘mano de Dios’ de Diego Maradona en el Mundial de México 1986; el cinco a cero de Colombia con Argentina e historias del gran campeón suramericano, Brasil, con sus glorias y sus copas.



Y tratando de cubrir muchas aristas, dejarán ver la evolución de los videojuegos de fútbol, que también hacen parte de la pasión.

De viaje a 15 lugares

Radio Nacional, por su parte, también tiene por estos días su oferta deportiva. Se llama 'Mi tierra mundialista', y son especiales desde los 15 municipios en nueve departamentos que vieron nacer o forjarse a los 23 guerreros que hoy nos defienden en Rusia.



Cuenta Lorena Vega, directora (e) de Radio Nacional, que en lo que va hasta el momento, esta travesía les ha ofrecido situaciones maravillosas como hablar con el profesor Seifer Aponzá, en Guachené, Cauca, el primer entrenador de Yerry Mina y “quien le enseñó al jugador esta frase: ‘Pies en la tierra y ojos en el cielo’, que el deportista, incluso, mencionó el día en el que fue presentado en el club Barcelona”.

También visitaron la fundación que el jugador tiene en su tierra natal, donde apoya a los niños de Guachené.



Los informes se empezaron a emitir el pasado 14 de junio e irán hasta el 5 de julio. Van en los programas 'La señal de la mañana' (de 6 a 10 a. m.), 'Colombia al aire' (de 12 m. a 1 p. m.) y 'El atardecer' (de 4 a 7 p. m.).



Además de Guachené, estarán, entre otros, en Padilla, Cauca, tierra de Cristian Zapata. Los micrófonos irán a Ibagué para contar la historia de Jamés Rodríguez.

También estarán en Caloto, Cauca, para hablar de Davinson Sánchez y siguen a Cali, por Jefferson Lerma, y El Cerrito, Valle del Cauca, por Johan Mojica.



En Pereira harán dos historias, las de José Izquierdo y Óscar Murillo; en Necoclí, tierra de Juan Guillermo Cuadrado, hablarán de su vida; a Envigado van tras los inicios de Juan Fernando Quintero; a Medellín, por Santiago Arias y Mateus Uribe; pasarán por Quibdó, buscando las anécdotas de Carlos Sánchez, y a Itagüí para averiguar por David Ospina.



De José Fernando Cuadrado se oirá hablar desde Valledupar y en Santa Marta se buscará la historia de Radamel Falcao, con una parada en la vida del ‘10’ de todos los tiempos, Carlos Valderrama.



Desde Santo Tomás, Bolívar, oiremos de Luis Fernando Muriel y desde Puerto Colombia, de Carlos Bacca. Cierra Cartagena, donde hay que hablar de Wílmar Barrios.



