Un espacio para maridar las músicas de Colombia con la electrónica

“Nunca me había acercado a la música popular ni a sus cantantes”, confiesa el músico y gestor cultural Iván Benavides, quien es el productor de Versión en vivo, el programa que estrena este jueves Señal Colombia. Sin embargo, su encuentro con Paola Jara cambió su opinión.

De ella “aprendí a respetar el género y a admirarla a ella, que es una triunfadora en una escena tan machista. Además, sus canciones parecen de punk”.



Te cogí la mala fue la canción de Jara escogida para el experimento que propone Versión en vivo: que una canción se transforme a una versión en formato electrónico, en complicidad entre su intérprete y artistas de sintetizadores, samplers y laptops.



“Lo que se hizo con El Freaky salió bien interesante”, adelanta Benavides. El programa tiene, además, una charla de sofá entre los artistas invitados y Lina Mosquera y Jiggy Drama, los conductores, que este jueves estarán con Jara.



En total son diez capítulos que se emiten a partir de este jueves a las 7:30 p. m. y en los que participarán, en su orden y además de Jara: Charles King, Maité Hontelé, Absalón Sinisterra, Los Gaiteros de San Jacinto, Cimarrón, Chabuco y Elkin Róbinson. También habrá dos especiales.



“Versión en vivo es el programa musical de televisión más emotivo e inspirador que he visto en años. El encuentro de diferentes saberes, conocimientos y generaciones sonoras le aporta al escenario artístico colombiano una sensibilidad más profunda, muy necesaria en estos tiempos en los cuales estamos buscando una mejor convivencia social y cultural”, dice Álvaro González, director de Radiónica, uno de los asesores de esta propuesta junto con periodistas de Radiónica y Radio Nacional.



De todos modos, agrega Benavides, no fue fácil. “Con Cimarrón nos encontramos que es difícil la intervención de la electrónica con la música llanera, pero se hizo muy bien de la mano del músico Diego Maldonado, de De Juepuchas”.



Por su parte, Carlos Rojas, director del grupo llanero Cimarrón, afirmó que este encuentro “permite apreciar cómo las músicas tradicionales de Colombia pueden explorar nuevas rutas y alcanzar un nivel de sonoridad que las ponga en diálogo con las del mundo, sin perder su identidad y su esencia”.



Benavides agrega sobre este encuentro de músicos tradicionales y orgánicos con la electrónica que “Colombia es megadiversa en su cultura, pero las músicas se juntan: los roqueros con los roqueros, los punquetos con los punquetos y los tradicionales con los tradicionales. Este programa me ha llevado a ratificar que la diversidad bien gestionada genera riqueza, con encuentros musicales propicios y valorando al otro”, afirma.



Absalón Sinisterra, intérprete de sonidos del Pacífico, se permitió, con su marimba de chonta, hacer un alto en el camino y oír su música de otra manera, mientras que el vallenato Chabuco consideró que este programa permite encontrarse con las propias raíces y compartirlas con otros géneros.

Dónde y cuándo

‘Versión en vivo’, desde este jueves y de lunes a viernes, a las 7:30 p. m. por Señal Colombia.



CULTURA

EL TIEMPO