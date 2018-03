‘En nuestro continente se siente la falta de crítica política’

No es muy común la transición que hizo el mexicano Chumel Torres al pasar del universo digital a la televisión. El giro que dicta la lógica es hacer lo contrario, pero él siempre ha querido escapar de lugares comunes y apostar por lo inesperado.

Y así lo hizo en el programa Chumel con Chumel Torres: un espacio de humor y opinión política y social que ya se encuentra en su tercera temporada por el canal de TV paga HBO.

“Cuando platico de eso en el exterior, les parece raro, una sorpresa, pero siento que ir a la televisión y, sobre todo a HBO, es otra cosa”, reconoce el mexicano en una entrevista telefónica con EL TIEMPO.



“En Latinoamérica estamos en medios censurados, pero al entrar a formar parte de una cadena como HBO, la cosa es diferente”, dice Torres, de 34 años, quien agrega que los que nacieron en la era de internet experimentan una cierta libertad editorial y de ideas.



Para él, esta cadena tiene una manera diferente de ver la realidad y sus consecuencias sociopolíticas.



“La verdad es que no se ven tantos programas de este tipo: de esos que son capaces de enfrentarse al poder, lo cual siento que es en este momento algo supernecesario”, recalca Chumel, emocionado.



Luego de hacer tuits con ingenio y de ofrecer un punto de vista de la clase política de su país con una desfachatez que ahora siguen más de un millón de personas en sus redes sociales, Chumel se dejó seducir por la idea de un programa de televisión y, por ende, de una dinámica cargada de nostalgia para llamar la atención de sus seguidores.



En su espacio Chumel con Chumel Torres ha sembrado una crítica directa y de reflexión con ciertos aires de sátira, que fue en un principio muy cercana a los problemas de México, pero que poco a poco ha ido cambiando y expandiendo su aguda mirada más allá de sus fronteras.



“En el humor siempre hay verdades escondidas (…) el tema político, por ejemplo, en países como Colombia o México no son tan distintos y pronto nos dimos cuenta de que tenemos las mismas carencias, los mismos problemas”, reflexiona.



Precisamente, los ingredientes que le dan sabor al programa son casi siempre los mismos: La corrupción, el crimen organizado, el machismo, la falta de educación o de oportunidades.



“No te puedes creer el único, pues es algo que compartimos en toda Latinoamérica”, insiste.



“Creo que en nuestro continente se siente la falta de crítica política. Yo pensaba que eso era algo que solo sucedía en México, pero se ve en todas partes (…) en Colombia me platicaron de Jaime Garzón, que era un geniazo, pero él ya no está y no hay nadie (…) pero bueno, lo importante es que vuelva a existir el formato y que lleve a retar al poder”, recalca.



El programa está arraigado a un esquema de entretenimiento y opinión que ya ha cultivado HBO con Last Week Tonight with John Oliver, o Real Time with Bill Maher, en los que la sátira y el chiste sirven como arma de análisis y crítica a la política estadounidense e internacional.



La conexión es tan fuerte que algunos reconocen similitudes en el estilo del mexicano con el del humorista británico John Oliver. Un arco de comparación que Chumel se toma con mucha tranquilidad.



“Sí, está bien. Si tú haces un Late Night (programa nocturno de variedades), dicen que quieres ser Jimmy Fallon, Jay Leno o Stephen Colbert, pero luego empiezas a notar que hay diferencias y la gente ya le encuentra el sabor”, comenta.



Chumel reconoce que el trabajo no es fácil. Algunos lo critican, otros lo atacan, pero su idea de llamar la atención y tocar conciencias sigue intacta.



“Eso se logra no solo con buenos libretos, sino con investigaciones bien hechas. En HBO tenemos libertad creativa y siempre hay riesgos. Pero tengo algo claro: la televisión que apuesta por la creatividad tiene que ser arriesgada”, finaliza.

Dónde y cuándo

La nueva temporada del programa ‘Chumel con Chumel Torres’ se emite los viernes a las 11 p. m., por HBO. Los capítulos de las temporadas anteriores están disponibles en la plataforma digital HBO GO (www.hbogola.com).



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO @AndresHoy1