¿Hay desigualdad de género en el mundo del cine?

La periodista y productora cinematográfica Paula Vaccaro nació en Italia, creció en Argentina y trabaja en el Reino Unido.Ella apuesta por un cine que escapa de los moldes y que tiene como protagonistas a directores con un brillo especial y a veces revolucionario.

Vaccaro (44 años) ha compartido rodajes con el estadounidense Oliver Stone (director de JFK, Asesinos por naturaleza, Nacido el 4 de julio, Nixon); con el mexicano Guillermo Arriaga, en la película coral Words with Gods, y con el serbio Emir Kusturica, en el filme En la vía láctea, que protagonizó la italiana Monica Bellucci.



“Ellos son la norma, no la excepción”, opina acerca de esos realizadores quien además es una de las invitadas al BAM (Bogotá Audiovisual Market), que reúne a representantes de diferentes sectores de la industria cinematográfica. Vaccaro dictará el 12 de julio la conferencia ‘Después de #metoo: ¡la diversidad importa!’

“Soy hija de feminista y siempre intenté trabajar desde el género y los problemas de desigualdad que tenemos en el mundo del cine (...). Creo que este es un excelente momento para que desde nuestra industria, colectivo y comunidad cinematográfica impulsemos un cambio significativo”, explica la productora, quien respondió unas preguntas para EL TIEMPO.

La productora de 44 años le apuesta a un cine de autor. Foto: FOTO: BAM

¿Cómo concibe el cine?

Lo concibo como una forma autoral y por eso me interesó trabajar con autores. En la mayoría de sus casos han sido hombres porque, desgraciadamente, el cine asoció al maestro cinematográfico –por una serie de sesgos inconscientes que traemos– con el género masculino y creo que esa es una deuda pendiente. Ahora, mi siguiente paso es utilizar lo que aprendí haciendo cine con autores hombres para esforzarme y buscar autoras de cine.



Bueno, pero ¿qué puede contar de las experiencias que tuvo con los realizadores?



Por ejemplo, en el caso de Kusturica hemos hecho tres películas juntos: las que él terminó en los últimos 15 años, lo cual es un trayecto muy particular. Lo que rescato de alguien como él es que es muy cabeza dura, es que hay una voluntad. El cine requiere de visión, de forzar las reglas mucho más allá del mercadeo. Tiene que ver con el arte, con el contar la historia que uno como autor o autora tiene adentro.



¿Qué es lo que más le interesa en su rol como productora?



Ver esa posibilidad de visión, que hace que alguien quiera contar una historia y también tenga una visión muy clara de cómo puede llegar a desarrollarla.



El cine enfrenta ahora retos por las nuevas tecnologías...



Pienso que las nuevas tecnologías reflejan otra manera de indagar la realidad, pero el cine es un formato en sí mismo. Uno no está haciendo cine cuando hace realidad virtual o series, está haciendo otra cosa. No estoy tan de acuerdo con que ahí hay una competencia. Lo que sí creo es que el cine es un formato de una pantalla y tamaño específicos en una situación social, tal como lo conocemos el día de hoy.



¿Y el cine de autor?

Alguna vez alguien me dijo: “Tú haces cine de autor, el famoso cine que pierde dinero”. Y lo que yo digo es que no siempre pierde dinero, pero al margen de esas discusiones, lo que más me interesa –como ejemplo– es reflexionar esto: ¿qué te pasaría a ti que te gusta comer arepas si todos los restaurantes de la ciudad los comprara McDonald’s? ¿Dónde comerías arepas?



Ahora que está en el BAM, ¿cómo es su relación con el cine colombiano?



Es más intensa y cada vez más cercana. Estamos terminando una película con Colombia, 'Sumercé', de Victoria Solano, y estamos empezando a producir otra: 'Yuma, río sonoro', de Simón Hernández y Simón Mejía. También he dado talleres con realizadores nuevos e independientes. Creo que Colombia tiene una posición privilegiada, ha tenido una gran claridad de visión a la hora de fomentar las filmaciones en el país.



ANDRES HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

EL TIEMPO