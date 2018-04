‘Un viaje en el tiempo’ busca dar un mensaje poderoso

“Vivimos en tiempos oscuros, pero si asumes bien cualquier situación es posible superar la oscuridad”, reflexiona el productor Jim Whitaker en una entrevista con EL TIEMPO. Sus palabras no son el acto reflejo de un mensaje de positivismo o autoayuda, sino un resumen de lo que recubre la piel de su nueva película ‘Un viaje en el tiempo’ (‘A Wrinkle in Time’).

Este es el más reciente filme de la compañía Disney y, por qué no decirlo, uno de los más arriesgados de ese estudio ya que se sale de la zona de confort de las grandes franquicias de superhéroes que tiene con Marvel; de las impresionantes versiones en acción real de algunos de sus clásicos o de sus trabajos de animación, ya dominados a la perfección. En realidad ‘Un viaje en el tiempo’ es una aventura cargada de fantasía, acción y un claro mensaje social relacionado con la inclusión y la libertad.



La historia está inspirada en el libro ‘A Wrinkle in Time’, escrito por Madeleine L’Engle en 1962 y que se convirtió en una pieza esencial de la literatura infantil, acerca de una niña llamada Meg Murry quien vive una serie de aventuras al tratar de salvar a su padre (un científico) que se encuentra atrapado en un planeta; pero no lo hace sola, pues cuenta con la ayuda de tres viajeras astrales para lograr su objetivo y evitar la destrucción del universo.

Poder y diversidad

Desde hace 18 años Disney tenía en mente producir un filme inspirado en esa novela y con su estreno este año se configura un contexto especial que refuerza el mensaje de la película. Estamos en una época de mayor empoderamiento femenino y de reflexiones acerca de la necesidad de abrir campos de interacción, de discusión y de apoyo mutuo: elementos que hacen de la narrativa que propone Ava DuVernay, directora de la cinta, algo muy relevante.



Claro, todo con un tono divertido, visualmente impresionante y relativamente profundo, pero sin perder su espectro familiar y de entretenimiento.



‘Un viaje en el tiempo’ insiste en el mensaje del poder propio, en el de asumir riesgos para generar cambios importantes y en la importancia de la fantasía, de la diversidad y la magia como parte de la existencia.



“Mi visión fue siempre tener un elenco multicultural en toda la película (…). También quería tres mujeres diferentes en los roles de Mrs. Whatsit; Who y Mrs. Which (las viajeras astrales, interpretadas por Reese Whiterspoon, Mindy Kaling y Oprah Winfrey, respectivamente); mujeres con diferentes razas y diferentes cuerpos”, explicó DuVernay en una entrevista con la periodista Carina Chocano. Este ha sido su reto más grande, pues pasó de la publicidad al cine independiente y el drama poderoso (con la película ‘Selma’, que la hizo famosa en todo el mundo), antes de embarcarse este proyecto de más de 100 millones de dólares.



De hecho, DuVernay es la primera realizadora afroamericana en trabajar en una producción de estas dimensiones. “Ella es una cineasta increíble, dirigió este proyecto con una mirada capaz de ubicar la emotividad de un niño en cada espectador. Creo que estamos ante una película de inclusión orgánica que representa al mundo en el que vivimos hoy. Eso fue importante para nosotros y, en algunos aspectos, podría verse como la ruptura de límites en una película de este tamaño”, comenta el productor Whitaker.

Creo que estamos ante una película de inclusión orgánica que representa al mundo en el que vivimos hoy FACEBOOK

TWITTER

“Ava hace un trabajo extraordinario creando un tapiz emocional que captura los mensajes más profundos que encarna el libro, mientras expone una gran aventura para los niños en el proceso”, agrega Whitaker, recordado por trabajos como ‘El luchador’ (‘Cinderella Man’); ‘Gángster americano’ y ‘La extraña vida de Timothy Green’, entre otros.



“Mi interés no está tan cercano a la fantasía como tal, sino más bien en las personas. En principio, esta es una simple historia emocional de una niña pequeña que se siente muy diferente en el mundo, pero se da cuenta de que no solo es una parte importante del universo, sino que el universo está dentro de ella. Ahí está la fantasía, pero, es en realidad una metáfora de la vida real”, reflexiona el productor.

Crítica cautelosa

La película ha recibido el abrazo entusiasta de los fanáticos incondicionales de los productos de Disney, aunque la crítica ha sido más cautelosa, al reconocer más sus esfuerzos en la forma que en el fondo. Realmente el trabajo de Ava DuVernay no ha pasado inadvertido, a pesar de que no pudo tumbar del primer puesto de la taquilla estadounidense a ‘Pantera Negra’ (‘Black Panther’).



Precisamente, Ryan Coogler, el director del superhéroe más rentable de Marvel en este momento (con 1.188 millones de dólares en todo el mundo), escribió recientemente una carta a la directora de ‘Un viaje en el tiempo’ alabando su trabajo. “Ava DuVernay es alguien que hace que lo imposible parezca fácil. Es por eso que me siento privilegiado de llamarla mi hermana mayor. La conocí en el 2013, pero ella es una de esas personas a las que sientes como si siempre hubieras conocido (…). Ella tomó uno de los guiones más buscados en Hollywood y lo convirtió en la mejor película sobre Martin Luther King (refiriéndose a ‘Selma’) que cualquier persona podría haber hecho”.



Coogler también recordó que tuvo la oportunidad de ver un poco del proceso de producción de la película de su amiga en los estudios de Disney. “Observé detenidamente desde el otro lado del pasillo de Disney, mientras trabajaba en ‘Pantera Negra’, cómo mi hermana mayor inspiraba a su equipo con amor y navegaba los desafíos del cine en el estudio, adaptando un libro que mucha gente califica como imposible de filmar, para dar paso a una película que estalla con esperanza, con amor y con mujeres guerreras”, plasmó en otro de los fragmentos de su mensaje, acerca de una película que vuela entre el espacio y el tiempo, pero que también tiene los pies en la Tierra.

Una directora imparable

La directora, productora y guionista Ava DuVernay nació en Long Beach (California, Estados Unidos), tiene 45 años y ha trabajado en 18 producciones entre las que se destacan los largometrajes ‘Selma’ (2014) y ‘Midle of Nowhere’ (2012); la dirección de episodios en series como ‘Queen Sugar’ (2016) y ‘Scandal’ y en documentales como ‘13th’ y ‘Nine for IX’, entre otros. Así mismo, dirigirá la película ‘The New Gods’, basado en una historia de DC Cómics y el telefilme ‘Battle of Versailles’, ambientado en el mundo de la moda.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1